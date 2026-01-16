Nuevo disco de Harry Styles

Harry Styles anunció su vuelta a la música luego de un tiempo sabático. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" es el disco que saldrá el 6 de marzo en plataformas digitales y físicas, y se convierte en el cuarto álbum del cantante británico luego de dejar la famosa banda One Direction.

El ícono del pop tuvo su última aparición pública formal en el concierto final de su gira “Love on tour” el 22 de julio del 2023 en Italia. Entre otras cosas, el artista ha incursionado en el mundo de la moda y los negocios. Tiene su marca de esmaltes de uñas llamada Pleasing y trabajó con Gucci en múltiples ocasiones.

Nuevo disco de Harry Styles Foto: Johnny Dufort

La carrera de Harry como solista comenzó en 2016 con el lanzamiento de su primer disco homónimo, luego salió Fine Line en 2019 y Harry’s House en 2022. Este último lo consolidó finalmente como un ídolo del pop y le permitió ganar el Grammy al Álbum del año en 2023 frente a figuras como Beyoncé.

Qué se sabe del nuevo disco de Harry Styles: concepto, eslogan y portada

Hasta el momento, la información sobre el futuro disco es escasa. “We Belong Together” es el eslogan que circuló previo al lanzamiento. Aparecieron afiches en distintas ciudades del mundo que así titulaban sobre un fondo imágenes de fans en conciertos del cantante inglés. Luego cambió su canal de la red social Discord completamente para adecuarlo al nuevo concepto. Todo antes del lanzamiento de la portada.

En exclusiva, la página web que anticipa el lanzamiento muestra un reloj que, en lugar de números, lleva la palabra “Kiss” y una sola vez la palabra “Disco”; todo por el nombre mismo del disco que se refiere a “Besa todo el tiempo, disco ocasionalmente”. Los fans especulan que, llegando al 6 de marzo, lanzará más información. Probablemente lance también algún sencillo con video musical antes de esa fecha.

Nuevo disco de Harry Styles Foto: webelongtogether.co

La portada salió a la luz y generó algo de controversia en redes sociales; algunos la amaron y otros no tanto. El concepto es ochentoso con muchos colores, bolas de disco, buenas vibras y baile. La única preview exclusiva de su voz circuló:

Cuánto sale el disco de Harry en Argentina

La preventa de Kiss all the time ya está disponible y estos son los valores aproximados en pesos argentinos, calculados con el nuevo “Dólar Tarjeta” y el tipo de cambio actual:

Limited Edition Kiss Vinyl (50 USD): $95.550

Limited Edition Smoke Machine Vinyl (50 USD): $95.550

Limited Edition Casebook CD (41 USD): $78.351

Photo Tee + CD Box Set (57 USD): $108.927

Nuevo disco de Harry Styles Foto: Columbia Records