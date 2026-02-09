Louis Tomlinson Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

El Away From Home Festival es un evento que cuesta muy poco dinero y fue fundado por Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction. Se hace desde el 2021 en distintas partes del mundo e invita a artistas de la escena local a acompañarlo, en su mayoría del under para darles visibilidad, y reconocidos del pop y el rock alternativo que es su género musical favorito. Pasó por Londres, Italia, España y México cerrando con NYC en su última edición.

Louis Tomlinson Foto: Dork Magazine

En sus redes sociales suele dejar pistas sobre dónde será el próximo y, en el racconto del evento realizado en Nueva York hace unos meses, encabeza una mujer con la camiseta de fútbol argentina. Las especulaciones de las fans no tardaron en llegar y creen así que no solo un ex One Direction se presentará en Argentina, si no que serán dos, sumando a Zayn con su ya confirmado show.

Fan argentina en el video de Louis Foto: Captura de pantalla

Qué es el Away From Home Festival

Este festival del cual es creador y productor Louis Tomlinson, es similar a un Lollapalooza. El recinto suele ser al aire libre donde algunos food trucks y distintos puntos de entretenimiento están disponibles para los fans. Los asistentes pueden llevar mantas y sentarse en el piso a disfrutar de un bello atardecer entre artista y artista hasta que caiga la noche.

Han pasado por el escenario de distintas ediciones: Steve Aoki, The Vaccines, Hinds, Sun Room, Stone, Carl Barat, Voodoos, Blossoms, The Cribs, HotWax, Andrew Cushin, Abbie McCarthy y Lauv.

"Away From Home Festival" de Louis Tomlinson. Vía X.

En una entrevista para Clarín, Louis afirmó: “Siempre fui fan de los festivales, uno de los momentos más importantes para mí fue ir por primera vez al Leeds Fest. La idea surgió durante la pandemia, cuando no había música en vivo, y busca dar oportunidades a bandas que están creciendo.”

En otro orden, la muerte de Liam Payne, su amigo y compañero de banda, en un hotel en Palermo hace que el país le resulte complicado. “Solo tengo buenos recuerdos de Argentina, aunque hay un trasfondo triste”, agrega.

La carrera solista de Louis Tomlinson

El 23 de enero Louis lanzó “How did I get here?”, un álbum de 12 canciones que revela el verdadero estilo musical del artista. Luego de buscar por años en el pop, por fin logró incursionar en el pop indie, pop rock y rock alternativo. Con 4 de 5 estrellas para la revista de Rolling Stone, la portada del álbum está inspirada en Costa Rica, donde el artista vacacionó.

"How did I get Here?", álbum de Louis Tomlinson Foto: -

En la charla con Clarín, afirmó: “Para mí era importante estirar un poco los límites. En mis dos discos anteriores estaba pensando desde una mentalidad muy específica, y esta vez quería ser un poco más flexible. Además, personalmente, soy un fanático de las baladas como Dark to light, que es bastante emotiva, y Lucid, que cierra el disco y fue en realidad una de las primeras canciones que escribimos, así que es como cerrar un círculo”.

Sus dos álbumes solistas previos son “Walls” (2020) y “Faith in the future” (2022). El primero debutó en el número 4 de la lista de álbumes del Reino Unido y en puesto 9 en el Chart de Billboard 200. Recién con su último disco consiguió un premio al puesto N°1 del Album Chart de UK.

Louis Tomlinson Foto: Dork Magazine

Su documental “All of those voices” se reprodujo en todo el mundo contando su carrera solista desde el fin de One Direction, y llenó salas de todos los cines de Buenos Aires.

Su carrera sigue creciendo y anunció una gira musical que, por el momento, comenzará el 23 de marzo en Hamburgo, Alemania, y terminará el 24 de junio en Miami, Estados Unidos. Se especula que faltan anunciar fechas en Latinoamérica para lo que queda del año, entre las que estaría incluida la Argentina.

Louis Tomlinson Foto: Dork Magazine

Zayn Malik vuelve a la Argentina

Después de más de una década de espera, Zayn Malik confirmó su regreso a la Argentina y lo hará en un contexto muy especial: será la primera vez que se presente en el país como solista. El cantante británico tocará el próximo 6 de octubre en Villa Crespo, como parte de su gira mundial “KONNAKOL”, con producción de DF Entertainment.

Zayn Malik, cantante y ex One Direction. Foto: Instagram / zayn.

El anuncio oficial puso fin a semanas de rumores y especulaciones entre sus fans argentinos, que habían comenzado a circular tras distintos movimientos del artista en redes sociales. En los últimos días, Zayn había invitado a seguidores de varios países de Latinoamérica a registrarse en plataformas oficiales, lo que alimentó las expectativas de una gira regional.