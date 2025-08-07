Ideales para dueños primerizos: cuáles son las razas más obedientes y fáciles de entrenar

Este dato es ideal para aquellas personas que quieren un compañero fiel, con carácter pero muy obedientes. Las claves de una buena convivencia.

Border Collie Foto: unsplash

Los perros son grandes compañeros, ellos siguen a sus dueños a todos lados, son extremadamente fieles y algo distraídos. Para los dueños primerizos, sería ideal contar con una raza que sea fácil de entrenar, para que sean obedientes y con un alto deseo por complacer a su amo.

Estos perros se destacan por su inteligencia, por su instinto y, además, aunque algunos parezcan grandes y feroces, desbordan una ternura y torpeza que es irresistible. Ellos te derriten el corazón, pero también están ahí para complacerte y hacerte feliz siempre que lo necesites.

Dóberman Pinscher. Foto: Unsplash.

Cabe destacar que, a la hora de elegir un perro, además de la raza, es muy importante considerar el tiempo que se le pueda dedicar a su entrenamiento, el espacio disponible para generar una buena convivencia y el estilo de vida de cada persona, ya que cada perro tiene distintas necesidades físicas y mentales.

¿Cuáles son las razas más obedientes y fáciles de entrenar?

Pastor Alemán

Se trata de una de las razas más reconocidas por su obediencia, ya que es sumamente leal e inteligente. Estos perros son estudiantes rápidos y suelen analizar bien su entorno. Suelen ser utilizados por la policía y los cuerpos de rescate. Los pastores alemanes aprenden comandos básicos y complejos con facilidad, lo que los convierte en una excelente opción para quienes buscan un compañero obediente.

Golden Retriever

Esta raza es famosa por su amabilidad, carisma y capacidad de aprender rápidamente todos los movimientos de su dueño. Los golden son capaces de aprender comandos distintos con muchísima facilidad y se adaptan a situaciones diversas, sobre todo si su educación es positiva. Se trata de un perfecto perro para las familias o para un compañero primerizo.

Golden retrievers. Foto: Unsplash

Labrador Retriever

Es muy similar al golden, también destaca por su naturaleza obediente y juguetona. Son perros sociables que disfrutan de interactuar con las personas y están dispuestos a aprender siempre algo nuevo, sin importar la edad que tengan. Gracias a su inteligencia, se utilizan frecuentemente como perros de servicio y de terapia, como perros guía, mostrando su capacidad para seguir instrucciones.

Border Collie

Ellos son considerados como los perros más inteligentes del mundo, se destacan por su agilidad, su capacidad de aprender nuevos trucos en poco tiempo y su gran sentimiento de manada. Sin embargo, se trata de una raza que requiere de una estimulación constante, por lo que es ideal para personas sumamente activas.

Doberman

Su porte imponente y su instinto protector hacen de esta raza una de las mejores, ya que son extremadamente leales y obedientes. El doberman es un perro fácil de entrenar, sobre todo si es cachorro, y se adaptan bien a distintos tipos de ambientes. Deben tener una buena socialización y un entrenamiento constante, ya que a pesar de ser tranquilos, cuando se pelean pueden ser mortales.