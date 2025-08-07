Ideales para dueños primerizos: cuáles son las razas más obedientes y fáciles de entrenar
Los perros son grandes compañeros, ellos siguen a sus dueños a todos lados, son extremadamente fieles y algo distraídos. Para los dueños primerizos, sería ideal contar con una raza que sea fácil de entrenar, para que sean obedientes y con un alto deseo por complacer a su amo.
Estos perros se destacan por su inteligencia, por su instinto y, además, aunque algunos parezcan grandes y feroces, desbordan una ternura y torpeza que es irresistible. Ellos te derriten el corazón, pero también están ahí para complacerte y hacerte feliz siempre que lo necesites.
Cabe destacar que, a la hora de elegir un perro, además de la raza, es muy importante considerar el tiempo que se le pueda dedicar a su entrenamiento, el espacio disponible para generar una buena convivencia y el estilo de vida de cada persona, ya que cada perro tiene distintas necesidades físicas y mentales.
¿Cuáles son las razas más obedientes y fáciles de entrenar?
- Pastor Alemán
Se trata de una de las razas más reconocidas por su obediencia, ya que es sumamente leal e inteligente. Estos perros son estudiantes rápidos y suelen analizar bien su entorno. Suelen ser utilizados por la policía y los cuerpos de rescate. Los pastores alemanes aprenden comandos básicos y complejos con facilidad, lo que los convierte en una excelente opción para quienes buscan un compañero obediente.
También podría interesarte
- Golden Retriever
Esta raza es famosa por su amabilidad, carisma y capacidad de aprender rápidamente todos los movimientos de su dueño. Los golden son capaces de aprender comandos distintos con muchísima facilidad y se adaptan a situaciones diversas, sobre todo si su educación es positiva. Se trata de un perfecto perro para las familias o para un compañero primerizo.
- Labrador Retriever
Es muy similar al golden, también destaca por su naturaleza obediente y juguetona. Son perros sociables que disfrutan de interactuar con las personas y están dispuestos a aprender siempre algo nuevo, sin importar la edad que tengan. Gracias a su inteligencia, se utilizan frecuentemente como perros de servicio y de terapia, como perros guía, mostrando su capacidad para seguir instrucciones.
- Border Collie
Ellos son considerados como los perros más inteligentes del mundo, se destacan por su agilidad, su capacidad de aprender nuevos trucos en poco tiempo y su gran sentimiento de manada. Sin embargo, se trata de una raza que requiere de una estimulación constante, por lo que es ideal para personas sumamente activas.
- Doberman
Su porte imponente y su instinto protector hacen de esta raza una de las mejores, ya que son extremadamente leales y obedientes. El doberman es un perro fácil de entrenar, sobre todo si es cachorro, y se adaptan bien a distintos tipos de ambientes. Deben tener una buena socialización y un entrenamiento constante, ya que a pesar de ser tranquilos, cuando se pelean pueden ser mortales.