Rejuvenecé tu jardín con flores para el verano: las 3 plantas perfectas para sembrar durante agosto

Estas tres tipos de especies no son fáciles de cultivar. A pesar de ello, no requieren de grandes cuidados y son resistentes al calor. Aprovechá los tips para colorear y darle alegría a tu hogar.

Jardín con flores y plantas. Foto: Unsplash.

Agosto es el mes ideal para comenzar a preparar el jardín para el verano. En este contexto, hay tres tipos de plantas que son perfectas para sembrar durante esta época, debido a que darán flores a fin de año.

Según los especialistas en jardinería, estas tres tipos de especies no son fáciles de cultivar. A pesar de ello, no requieren de grandes cuidados y son resistentes al calor. A continuación, el podio de plantas.

Las 3 plantas ideales para sembrar en agosto

1- Cosmos

Cosmos. Foto: Unsplash.

El cosmos (Cosmos bipinnatus) es magnífico para dar un toque silvestre. Si el clima lo permite, se puede sembrar directamente en el suelo, en un lugar donde alcance el sol directo.

Asimismo, necesita de un moderado riego y estar ubicada en un suelo con buen drenaje.

2- Girasol

Girasol. Foto: Unsplash.

El girasol (Helianthus annuus) es un emblema del verano argentino y una de las plantas más fáciles de cuidar. Se puede plantar en agosto, siempre y cuando no haya heladas.

Necesita estar en un lugar bien soleado y con suelo fértil, siempre con buen drenaje. Se recomienda regalarla moderadamente y evitar el exceso de agua.

3- Zinnia

Zinnia. Foto: Unsplash.

La zinnia (Zinnia elegans) es una de las más elegidas de los argentinos por su variedad de tonos vibrantes y su resistencia a las plagas.

Esta planta necesita de mucho sol directo, por lo que su ubicación es clave. Respecto a sus cuidados, necesita de un moderado riego y suelo bien drenado.

Cáscaras de zapallo, el tip casero para cuidar tus plantas

Las cáscaras de zapallo están cargadas de nutrientes esenciales y cuando se descomponen, liberan calcio, magnesio y potasio, tres minerales importantes para que las plantas florezcan y desarrollen raíces fuertes.

Los beneficios de las cáscaras de zapallo en la tierra