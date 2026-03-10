¿Cómo estará el clima en Buenos Aires? Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó la semana con condiciones estables, temperaturas templadas y sin lluvias previstas en los próximos días. La jornada de este martes arrancó con 18°C y cielo despejado, en un contexto climático que mantiene la duda sobre si el calor ya comienza a despedirse o si todavía habrá jornadas con características similares al verano.

Según el pronóstico oficial, para este martes se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima cercana a los 25°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones, sin embargo, se mantiene en 0% durante toda la jornada.

Se prevén jornadas templadas en Buenos Aires.

Pronóstico extendido para el resto de la semana

El pronóstico extendido indica que el clima continuará con registros templados durante el resto de la semana en el AMBA. El miércoles se prevé una mínima de 19°C y una máxima de 25°C, con condiciones similares de nubosidad variable. Para el jueves y el viernes se anticipan mínimas cercanas a los 20°C y máximas de alrededor de 26°C.

Durante el fin de semana, en tanto, se esperan jornadas algo más cálidas. Tanto el sábado como el domingo podrían registrar temperaturas máximas cercanas a los 27°C, lo que prolongaría el ambiente templado en la región metropolitana.

En cuanto a los vientos, el organismo meteorológico indicó que predominarán del noreste y del este, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora y sin ráfagas significativas previstas.

Aunque el panorama en el AMBA se presenta estable, la situación es distinta en otras regiones del país. En el sur de la provincia de Provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona de la Costa Atlántica, se registran lluvias aisladas y lloviznas en localidades que van desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.

Para el resto de las ciudades bonaerenses se espera nubosidad parcial durante las próximas horas, con mayor presencia de sol a partir de mañana. En algunas localidades de la costa, como Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y San Bernardo, podrían registrarse chaparrones durante la mañana del jueves.

Mientras tanto, el SMN mantiene alertas meteorológicas en varias provincias del interior. Nueve distritos se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas: Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca y Jujuy.

Anuncia tormentas en varias provincias. Foto: NA

En esas zonas podrían desarrollarse tormentas localmente intensas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Ante este escenario, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones en las áreas afectadas.