No es golden ni labrador: cuál es el perro más cariñoso de todos y por qué

Si bien todos los perros brindan lealtad, amor y protección, hay una raza en particular que se destaca del resto. Cuál es y qué explican los expertos.

Hay un perro que se destaca del resto. Foto: Pixabay.

A lo largo de la historia, siempre se consideró que el perro es el mejor amigo del ser humano porque es un compañero leal, protector y es capaz de brindar un amor incondicional que pocos animales ofrecen. Sin embargo, no todas las razas son iguales ya que algunas son más intensas que otras.

En ese sentido, un estudio de la Universidad de Helsinki analizó más de 11 mil perros de 300 razas distintas y evaluó 7 rasgos de personalidad, como sociabilidad, dominancia, energía e inseguridad. Con base en esos resultados, identificaron cuál es la raza más cariñosa.

Según los expertos, el bichón maltés es el perro más cariñoso de todos. El estudio fue publicado en 2023 en la revista iScience y dejó atrás a razas como el golden y el labrador.

Raza de perro bichón maltés. Foto: Freepik.

Los detalles del estudio

Según el resultado del estudio, esta raza de perro mostró altos niveles de cariño hacia sus dueños por un motivo muy particular: su pequeño tamaño los hace más inseguros que el resto. La vulnerabilidad que les da ser chiquitos de estatura los impulsa a querer estar constantemente protegidos y en compañía de su familia.

Esta inseguridad no ocurre en razas más grandes, ya que tienden a sentirse más seguras por su gran tamaño y no dependen tanto de los humanos para sentirse protegidas.

Para cerrar, los expertos aclararon que el bichón maltés necesita de atención constante, por lo que no es recomendable para dueños que estén muchas horas fuera de casa, ya que puede desarrollar ansiedad por separación.