Gran hallazgo: descubrieron los restos de una ballena con dientes afilados y ojos del tamaño de pelotas de tenis en Australia

Este cetáceo vivió 25 millones de años atrás en las costas australianas y se cree que desapareció tras el enfriamiento del planeta que provocó la bajada del nivel del mar y la pérdida de su hábitat costero que propició su extinción.

Unas de las últimas especies halladas por científicos de Australia fue una ballena de 2 metros, con dientes afilados, ojos del tamaño de pelotas de tenis y que vivió 25 millones de años atrás en las costas australianas.

Esta especie, bautizada como “Janjucetus dullardi”, fue descubierta a raíz de un fósil hallado en 2019 en la costa de Jan Juc, al sureste de Melbourne, según informó en un comunicado la institución Museos Victoria.

Luego de analizar los restos, los paleontólogos determinaron que sus dientes y huesos auditivos eran lo suficientemente diferentes para determinar que se trata de una nueva especie extinta de ballena dentada, según el estudio publicado en la revista zoológica de la Sociedad Linneana.

“Sabemos por los fósiles que tenía una boca llena de dientes muy puntiagudos y afilados”, explicaron en un vídeo de la institución Ruairidh Duncan.

Esta especie, según los científicos, no tiene estructuras de ecolocalización, como los delfines actuales, sino que “cazaba usando sus ojos, que eran muy grandes para permitirle seguir a las presas”, explicó Duncan, coautor del estudio junto al curador principal de Museos Victoria, Erich Fitzgerald.

Al igual que otras ballenas extintas dentadas, como “Mammalodon colliveri” o “Janjucetus hunderi” -descubiertas en Australia en 1932 y 2006, respectivamente-, esta última especie vivió durante la época del Oligoceno Tardío, hace entre 26 y 23 millones de años.

Se cree que estos cetáceos vivían en aguas cálidas de la costa sureste australiana, por lo que el posterior enfriamiento del planeta provocó la bajada del nivel del mar y la pérdida de su hábitat costero que propició su extinción.