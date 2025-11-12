Fauna total en Puerto Madryn: el safari único en el mundo que ofrece avistajes de ballenas, lobos marinos y pingüinos

La temporada de fauna total representa el momento más completo del año para quienes buscan vivir el pulso natural de la Patagonia. Península Valdés brinda un verdadero safari marino, un encuentro directo con la vida silvestre en su entorno natural.

Puerto Madryn, Chubut. Foto: La Ruta Natural.

Puerto Madryn vive la temporada de fauna total, uno de los momentos más espectaculares del año en la Patagonia, hasta mediados de diciembre de 2025. Ballenas, elefantes y lobos marinos, orcas y pingüinos conviven en una misma región de este rincón de Chubut.

Declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, Península Valdés ofrece un verdadero safari marino: un encuentro directo con la vida silvestre en su entorno natural, donde cada día es una oportunidad distinta para sorprenderse con los comportamientos, migraciones y rituales.

Ballenas francas australes: las grandes protagonistas

Puerto Madryn alcanzó un nuevo récord histórico de ballenas. Foto: Unsplash.

En 2025, Puerto Madryn alcanzó un nuevo récord histórico de ballenas. Científicos del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), con sede en el CENPAT de Puerto Madryn, contabilizaron 2.110 ejemplares de ballena franca austral.

Esta cifra representa el mayor conteo desde el inicio de las campañas de monitoreo en 1999 y establece un nuevo parámetro para el seguimiento poblacional de la especie en el litoral patagónico.

El relevamiento discriminó roles y agrupamientos: de los 2.110 contabilizados, se detectaron 826 madres acompañadas de sus crías, así como 381 individuos solitarios y 77 ballenas reunidas en conglomerados reproductivos.

Elefantes, lobos marinos y orcas: el ciclo natural en acción

Lobos marinos. Foto: Unsplash.

Las elefanterías de Península Valdés, únicas en el continente, concentran la atención de los visitantes con los enfrentamientos de los machos durante la época de reproducción, mientras las hembras amamantan a sus crías en la costa.

Los lobos marinos pueden observarse todo el año en sitios como Punta Loma y Punta Pirámides, donde descansan en grupos sobre las rocas.

Las orcas hacen su aparición en Punta Norte y Caleta Valdés, donde aprovechan la presencia de crías de elefantes marinos para alimentarse.

Pingüinos de Magallanes: miles de nidos y cortejos

Pingüino. Foto: Unsplash.

En Punta Tombo, la mayor colonia continental del mundo, y en la Estancia San Lorenzo dentro de Península Valdés, miles de parejas eligen cada año el mismo nido para poner huevos y criar a sus pichones.

También, se los puede ver en estancia El Pedral y Punta Ninfas de Puerto Madryn, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana sin recorrer largas distancias.

Puerto Madryn: diversidad de experiencias y sabores

Puerto Madryn ofrece múltiples opciones para conectar con su diverso entorno natural: snorkel con lobos marinos, trekking, paseos en velero, mountain bike, kayak, buceo, astroturismo y 4x4.

La oferta se completa con una valiosa propuesta paleontológica, que permite un viaje al pasado prehistórico de la Patagonia. Todo esto se fusiona con una excelente oferta gastronómica, que invita a degustar los sabores patagónicos frente al mar.