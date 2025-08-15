Ni en la cama, ni en el piso: cuál es el mejor lugar para que tu gato duerma en invierno

Es importante tomar ciertas precauciones para que nuestro felino no se enferme. Las recomendaciones de los veterinarios.

Lo más usual es que los dueños acomoden su camita directamente en el piso o al lado de una ventana Foto: Unsplash

Los gatos, a pesar de contar con extenso y esponjoso pelaje, suelen ser bastante susceptibles al frío y a las bajas temperaturas. Por este motivo, es importante ubicar su cama en un lugar estratégico para que estén resguardados de la brisa del invierno y descansen mejor.

Lo más usual es que los dueños acomoden su camita directamente en el piso o al lado de una ventana para que puedan mirar hacia afuera, pero esto puede significar un gran error, ya que puede repercutir directo en su salud y descanso.

Los gatos no deben dormir cerca de la ventana en invierno Foto: Unsplash

En este sentido, los veterinarios sostienen que es importante elegir cuidadosamente dónde descansarán, ya que debe ser un lugar silencioso, calentito, seguro y cómodo. Pero, ¿por qué no debemos poner la cucha sobre superficies frías?

En primer lugar, si el piso es de cerámica, suele ser mucho más frío que el resto de los ambientes y esto hace que pierdan rápido su calor corporal, lo que puede llevar a un resfriado o gripe gatuna. Además, es importante evitar los espacios húmedos o con poca ventilación, ya que pueden generar moho, olores desagradables y hasta enfermedades respiratorias.

Cómo saber si un gato está envejeciendo Foto: Unsplash

Dónde deben dormir los gatos en invierno, según los veterinarios

Los especialistas en cuidado animal indicaron que las camas de los gatos deben estar en zonas elevadas, como una mesa baja, un estante e incluso una silla. Por otro lado, los dueños deben asegurarse que sean en lugares seguros y de fácil acceso, aunque estos animales son expertos en caber en espacios pequeños.

Por otro lado, lo ideal es ubicar sus cuchas cerca de una fuente de calor, siempre y cuando sea a una distancia prudencial y bajo supervisión de un miembro de la familia, para minimizar el riesgo de quemaduras.

¡Importante!: si ves que tu mascota duerme hecho bolita o que busca lugares extraños para acostarse, como cajones o debajo de la cama, es probable que esté pasando frío. En este caso, proporcionale una manta adicional para que se cubran y regulen nuevamente su temperatura corporal.