Remedios caseros contra las plagas del jardín: las soluciones naturales para proteger las plantas

Estos tips sirven para alejar hormigas, arañas y otros bichos sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero.

Cómo acabar con las plagas del Jardín. Foto: Freepik

Tener el jardín de tu casa siempre lindo, verde y saludable es uno de los mayores placeres, sobre todo cuando se acerca la primavera. Sin embargo, las plagas suelen llegar sin previo aviso. Desde pulgas hasta hormigas y arañas pueden arruinar el esfuerzo de semanas de cuidados en pocos días.

La buena noticia es que no todo está perdido: antes de recurrir a pesticidas químicos, existen alternativas naturales y efectivas al alcance de cualquier persona, que, además de abaratar costos, pueden espantar a los bichos de forma natural sin dañar el patio.

Jardín; plantas. Foto: Unsplash.

Los remedios caseros para combatir plagas no solo son económicos y fáciles de preparar, sino también más amigables con el medio ambiente y seguros para niños, mascotas y otras especies benéficas.

Remedios caseros para espantar la plaga del jardín

Agua con jabón blanco: el clásico multiusos

Es uno de los métodos más efectivos contra pulgones, cochinillas y mosquita blanca. Solo necesitás mezclar:

1 litro de agua

1 cucharada sopera de jabón blanco rallado o líquido (sin perfume ni aditivos)

Rociá con un pulverizador las hojas afectadas, especialmente en el reverso. Se recomienda hacerlo por la tarde o en días nublados para evitar que el sol queme las hojas. En general, el tratamiento puede repetirse cada 3 o 4 días hasta que desaparezca la plaga.

Plaga de hormigas

Ajo y pimienta: un repelente potente

Este remedio actúa como repelente natural contra insectos y hasta pequeños hongos. Vas a necesitar:

2 dientes de ajo.

1 cucharadita de pimienta molida.

1 litro de agua.

Licuá todo junto, dejá reposar por 24 horas y colalo antes de usar. Aplicalo en las zonas afectadas con un rociador.

Ají picante para las plagas más resistentes

El picante del ají actúa como un poderoso disuasivo natural. Preparalo así:

1 ají picante o una cucharadita de ají molido

1 litro de agua

Un chorrito de jabón líquido

Para hacer este remedio casero, herví el ají en el agua por 10 minutos, dejá enfriar, colá y agregá el jabón. Ideal para combatir orugas y escarabajos pequeños.

Cómo erradicar las plagas del jardín

Cáscara de cítricos contra hormigas y pulgones

Las hormigas no solo son molestas por sí mismas, sino que además “crían” pulgas para alimentarse de su melaza. Para espantarlas, podés usar cáscaras de limón, naranja o pomelo en diferentes lugares del jardín.