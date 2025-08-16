Curiosidades de la urraca, el ave señalada como “ladrona”

La creencia de que las urracas son ladronas es un mito popular que se transmitió por medio de la cultura popular, incluyendo el folclore, los cómics y las óperas.

Las urracas recogieron un objeto brillante solo dos veces y lo descartaron inmediatamente Foto: Pixabay

Las urracas tienen fama de ladronas, pero la ciencia revela un comportamiento muy distinto: sienten una fuerte desconfianza hacia objetos desconocidos. Esta “neofobia” podría ser aprovechada por otras aves para proteger sus nidos de estas depredadoras, según un estudio publicado en Royal Society Open Science.

Investigadores noruegos probaron esta hipótesis colocando huevos de codorniz en nidos artificiales expuestos a urracas y cuervos, en distintos entornos. Algunos nidos se dejaron sin adornos, mientras que otros incluían una cuchara metálica o plumas blancas de gallina. El resultado fue claro: las aves tardaron más en atacar los nidos decorados. En el caso de las urracas, la demora fue de casi dos días más que con los nidos simples.

Este comportamiento contrasta con la popular imagen de la urraca como coleccionista de objetos brillantes, retratada en cómics como Tintín y en la ópera La urraca ladrona de Rossini. Pero, en realidad, estas aves —y otros córvidos como cuervos y arrendajos— suelen evitar lo desconocido como mecanismo de defensa, a pesar de su inteligencia y habilidad para resolver problemas.

En el folclore alemán, las urracas se consideraban aves de mal agüero y traviesas Foto: Pixabay

Los cuervos del experimento, algo más audaces por su contacto habitual con basura urbana, también mostraron cierta reticencia, aunque en menor medida. Según los investigadores, la presencia de competencia entre los cuervos en vertederos pudo motivar su comportamiento más rápido, frente a las urracas que actuaron en territorios tranquilos.

El estudio sugiere que el uso de objetos humanos en los nidos no solo responde a decoración o señal de estatus, sino que podría ser una estrategia defensiva eficaz. Una cucharita o unas plumas, al parecer, pueden marcar la diferencia entre perder o salvar los huevos.

¿Por qué se cree que las urracas son ladronas?

La creencia de que las urracas son ladronas es un mito popular que se transmitió por medio de la cultura popular, incluyendo el folclore, los cómics y las óperas. Sin embargo, se demostró que esta creencia es falsa:

La idea de que las urracas roban objetos brillantes para sus nidos está tan arraigada que aparece en el diccionario de la RAE .

En el folclore alemán, las urracas se consideraban aves de mal agüero y traviesas.

En la ópera La gazza ladra de Rossini, la joven Ninetta es una sirvienta acusada de robar una cucharilla de plata que en realidad se ha llevado una urraca.

La idea de que las urracas roban objetos brillantes para sus nidos está tan arraigada que aparece en el diccionario de la RAE Foto: Pixabay

Por qué la ciencia desmintió este mito