Un reciente estudio publicado en la revista JNeurosci determinó que la observación de aves puede transformar el cerebro y fortalecer su protección contra el envejecimiento.

Investigadores del Hospital canadiense Baycrest compararon los cerebros de 29 observadores de aves expertos con los de 29 principiantes de la misma edad y sexo.

En el estudio, se les mostraron imágenes de aves similares y se les dio un tiempo para encontrar dos imágenes de la misma especie. Durante dicho período, se monitoreó la actividad cerebral.

Allí, al tener más conocimiento, los expertos mostraron una mayor actividad en tres regiones cerebrales responsables del reconocimiento de objetos, el procesamiento visual, la atención de trabajo.

¿A qué conclusión llegaron los científicos?

Los científicos descubrieron que los cambios estructurales en las áreas cerebrales mencionadas persistieron en los observadores de aves de mayor edad.

Esto permitió notar que esta actividad permite “adquirir habilidades mediante la observación de aves podría ser beneficioso para la cognición a medida que las personas envejecen”.