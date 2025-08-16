Fáciles de cuidar e ideales para tener en el hogar: las tres plantas aromáticas que más te conviene tener en tu casa

Es posible tener este tipo de plantas en el hogar, que además sirven para condimentar nuestras comidas.

¿Cuáles son las plantas que más conviene tener en tu hogar? Foto: Freepik

Es fácil agregar un poco de verde a tu hogar: solo basta con tierra, una maceta y algo de dedicación y amor. Y esto es más fácil aún si se elige una de estas tres plantas aromáticas que no precisan demasiados cuidados.

No se necesita ser experto en jardinería, ni tener sitios muy espaciosos. Tampoco se necesita dedicarle demasiada atención o tiempo. Pero es posible tener plantas aromáticas en el hogar de manera sencilla, y quedan súper bien.

Y además de perfumar el hogar, estas plantas también pueden darle el toque ideal a las comidas, dado que funcionan como especias para lo que se prepare.

Las tres plantas fáciles de cultivar, muy aromáticas e ideales para la cocina

Son elegidas por su facilidad para el cultivo. Crecen muy bien en balcones, patios o incluso adentro de los hogares, en las cercanías de una ventana.

Albahaca:

Necesita de varias horas de sol al día y riego frecuente, pero ayuda a darle un toque especial a las comidas, como las pizzas, las pastas y las ensaladas.

El frío es el principal enemigo de la albahaca Foto: Unsplash

Menta:

Es una planta bien resistente. Con semisombra y con tierra húmeda crece muy bien. Y por supuesto, es perfecta para infusiones, limonadas y bebidas frescas. Crece muy rápido, por lo que se recomienda colocarla sola en una maceta, a fin de que no invada a otras plantas.

Romero:

No necesita de agua y es un amante del sol. Ayuda a condimentar carnes, así como papas al horno o incluso panes caseros. Además, es una planta muy decorativa, por lo que puede darle un toque especial al hogar.

El romero, mucho más que una hierba medicinal Foto: Unsplash

Por todo esto es importante saber elegir bien las plantas que se van a colocar en el hogar, para que crezcan rápido y decoren armoniosamente la casa.