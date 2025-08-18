Atraer dinero y prosperidad: dónde colocar la planta de jade en el hogar, según el Feng Shui

La planta de jade no solo decora el hogar: en el Feng Shui es símbolo de fortuna, abundancia y energía positiva. Descubrí en qué lugares ubicarla -y cuáles evitar- para activar la riqueza y mejorar la energía de los espacios.

¿Dónde conviene más ubicar una planta de jade en el hogar? Foto: Unsplash.

La planta de jade, también conocida como Crassula ovata, es una suculenta popularmente asociada con la buena fortuna, la prosperidad y la riqueza. Según la filosofía oriental del Feng Shui, no solo embellece los espacios, sino que también emite una poderosa “energía positiva” que puede atraer abundancia al hogar, oficina o negocio.

Su presencia es tan valorada que en muchos países, especialmente en China, es común encontrarla en la entrada de tiendas, restaurantes y oficinas como símbolo de prosperidad y bienvenida para los clientes.

La planta de jade atrae abundancia y prosperidad. Foto: Unsplash.

Para que su energía beneficie de verdad, es fundamental saber dónde colocarla. Alfonso León, experto en Feng Shui de Colombia, recomienda ubicarla en el sureste, ya que esta área está asociada con la riqueza dentro del mapa energético del hogar. Colocarla en esta dirección potencia su capacidad de atraer dinero y buena suerte.

Además del sureste, hay otras ubicaciones estratégicas:

En la esquina sureste de una habitación : Aquí actúa como un imán para la abundancia y la estabilidad financiera.

Cerca de una ventana con luz natural indirecta : La planta necesita buena iluminación para crecer fuerte, y en Feng Shui esto simboliza el crecimiento de oportunidades.

Junto a la puerta de entrada: Recibe y canaliza la energía positiva hacia el interior del hogar o negocio, dando la bienvenida a la prosperidad.

No todo lugar es adecuado

El Feng Shui también advierte sobre ciertos sitios que pueden bloquear o incluso revertir los efectos positivos de la planta de jade. Por eso hay que evitar ponerla en baños o lavaderos, ya que son considerados espacios con energía “drenante”, lo que podría dificultar el flujo de la abundancia.

También se desaconsejan los lugares oscuros o sin luz natural, porque impiden su desarrollo y, simbólicamente, representan estancamiento en los proyectos y finanzas.

Dónde conviene más ubicar una planta de jade según el Feng Shui. Foto: athome.com

La clave está en entender que el Feng Shui busca armonizar el entorno para mejorar la calidad de vida. Por eso, más allá de su atractivo estético, la planta de jade se convierte en una herramienta energética que, bien ubicada, puede ayudar a abrir caminos hacia la prosperidad.