Pájaro tordo. Foto: e-Bird

Una de las aves que más impactan en el mundo animal es el tordo, perteneciente al género Molothrus, dentro del orden de los paseriformes y la familia Icteridae. Vale aclarar que agrupa a varias especies nativas de América, pero el que más se destaca es el tordo renegrido (Molothrus bonariensis), que habita en gran parte de América del Sur, salvo en zonas de selvas densas, áreas montañosas y algunos países específicos.

Características únicas del pájaro

A diferencia del resto, esta especie no construye su propio nido. ¿Por qué? Sucede que se trata de un parásito interespecífico, es decir, pone sus huevos en los nidos de otras aves, siendo un fenómeno llamado parasitismo de puesta. El tordo renegrido deposita un solo huevo por nido, que puede variar en color, desde blanco sin manchas hasta azul pálido o verde con puntos oscuros.

Pájaro tordo. Foto: buenosaires.gob

Para aumentar las chances de supervivencia de su cría, muchas veces la hembra rompe o elimina los huevos originales del ejemplar anfitrión. Los pichones son alimentados y cuidados por otras aves, que creen que son sus propios polluelos.

Los huevos y pichones de este pájaro renegrido suelen ser más grandes y desarrollarse más rápido que los de las especies hospedadoras, lo que les da una ventaja en la competencia por el alimento. El período de incubación es de aproximadamente once a doce días, menor que el de muchas de las aves que parasitan. Entre las especies que suelen hospedar a estos animalitos parasitarios se encuentran las calandrias, zorzales colorados, chingolos, tijeretas y horneros.

Huevo de tordo. Foto: Freepik

Cuánto miden los tordos y cómo se los puede reconocer

Los machos miden alrededor de 20 cm de largo y pesan 45 gramos, y son de color negro con un brillo tornasolado. Las hembras miden 19 cm y pesan 31 gramos, y su plumaje es marrón oscuro, más pálido en la zona inferior, con un pico largo y puntiagudo y patas largas y delgadas.

Hay una variedad de plumaje negro y la subespecie septentrional M. b. cabanisii de Panamá y el norte de Colombia es más pálida que la especie bonariensis. Los polluelos son como las hembras, pero más veteados en la parte inferior.

Esta abundante y gregaria especie se alimenta principalmente de insectos y semillas, incluido el arroz y el forraje sobre el suelo o posados sobre el ganado.