El secreto para un jardín colorido: la planta trepadora que conviene sembrar en primavera para disfrutar de sus flores en verano

Con cuidados mínimos, esta planta puede cubrir muros, rejas y pérgolas rápidamente, convirtiendo cualquier rincón en un verdadero espectáculo natural lleno de colores vibrantes.

Flores de la planta Santa Rita. Foto: Pexels.

Si buscás una planta trepadora que transforme tu jardín este verano, la Santa Rita o buganvilla es la elección ideal. Resistente, fácil de mantener y de rápido crecimiento, esta especie convierte muros, rejas y pérgolas en un verdadero espectáculo de color.

Plantarla en septiembre, al inicio de la primavera, permite que en pocos meses estalle en flores, ofreciendo una explosión de colores durante toda la temporada. Sus flores pueden variar del fucsia al violeta, pasando por blanco y anaranjado, lo que la convierte en una favorita para quienes buscan mucho color con poco cuidado.

Flores de la planta Santa Rita. Foto: Pexels.

¿Por qué se recomienda plantar Santa Rita en primavera?

La primavera es el momento perfecto para incorporar esta trepadora, ya que:

El clima templado y las horas de sol favorecen su enraizamiento.

Al plantarla ahora, estará lista para florecer plenamente durante el verano, mostrando su máximo esplendor.

Destaca por sus flores intensas y variadas, que van desde el fucsia y violeta hasta el blanco y anaranjado.

Su combinación de belleza y resistencia la convierte en la favorita de jardineros que buscan mucho color con un mantenimiento mínimo.

Cuidados esenciales para la planta trepadora Santa Rita

Mantener la Santa Rita en condiciones óptimas es sencillo, ya que sólo necesita lo siguiente:

Sol pleno: requiere luz directa para una floración abundante.

Riego moderado: es tolerante a la sequía, por lo que solo hay que regarla cuando la tierra esté seca.

Poda ligera: tras la floración, para estimular nuevos brotes y mantener su forma.

No necesita fertilizantes complejos: lo que la hace ideal para principiantes o quienes buscan una planta decorativa sin complicaciones.

Flores de la planta Santa Rita. Foto: Unsplash.

La Santa Rita puede cubrir rápidamente cualquier superficie vertical, creando cortinas naturales de color que atraen mariposas y colibríes. Su longevidad permite que acompañe el jardín durante décadas, ofreciendo belleza y vitalidad año tras año.

Por lo que, si querés que tu jardín tenga un toque diferente este verano, plantar la Santa Rita durante este mes es la manera más efectiva de garantizar una de las floraciones más espectaculares y duraderas de la temporada. Esta planta es, en definitiva, una verdadera joya entre las trepadoras por su combinación de color, resistencia y facilidad de cuidado.