Decorativa, resistente y comestible: la planta trepadora que crece rápido y florece en invierno

El atractivo principal de esta planta es muy utilizado entre los amantes de la jardinería y la agricultura. Es sumamente resistente al frío y le da al invierno un aire primaveral.

Basella Alba, espinaca de Malbar o espinaca india Foto: Wikipedia

En un momento donde las plantas toman relevancia y las huertas crecen hasta en los balcones de los hogares, surge como un brote de belleza una planta que reúne la simpleza, la velocidad de crecimiento y el valor nutricional que muchos buscan para su hogar: la Basella Alba.

También conocida como espinaca de Malbar o espinaca india, se trata de una planta trepadora tropical que cada vez está ganando más popularidad entre los amantes de la jardinería. No solamente sus hojas son decorativas y perfumadas, sino que también es ideal para utilizarla en las comidas durante todo el año, ya que crece entre la adversidad del invierno.

Basella Alba, espinaca de Malbar o espinaca india Foto: Wikipedia

Originaria de Asia, la Basella alba se caracteriza por su crecimiento acelerado y su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Trepadora por naturaleza, puede alcanzar varios metros de altura si se le ofrece un soporte, como un enrejado, una reja o una pérgola.

Posee un carnoso tallo en tonos verdes y morados, muy pintorescos a la vista, unas hojas gruesas y brillantes y un aroma que envuelve todo el jardín, ideal para pequeñas huertas verticales o espaciosos jardines en casas de campo.

Lo más curioso de la Basella Alba, es que a diferencia de otras plantas que son muy hostigadas por el invierno, tiene una gran capacidad de florecer y sus flores, blancas y rosadas, son discretas, pero bellísimas.

Basella Alba, espinaca de Malbar o espinaca india Foto: Wikipedia

Cultivo y cuidados: cómo mantener la Bella Alba o espinaca Malbar

La Basella alba prefiere climas cálidos y húmedos, pero puede cultivarse en interiores o invernaderos en zonas más frías, lo que la hace una planta trepadora ideal para las grandes ciudades, que albergan todo tipo de climas.

Sin embargo, es recomendable plantarla en suelos bien drenados, con buen aporte de materia orgánica, y ubicarla en un sitio soleado o con semisombra. Necesita riego regular, aunque tolera breves periodos de sequía gracias a sus tallos suculentos.

Se puede reproducir fácilmente por semillas o esquejes, lo que facilita su propagación. Además, al ser una planta de rápido crecimiento, es ideal para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo.

Basella Alba, espinaca de Malbar o espinaca india Foto: Wikipedia

Y además de que decorativamente es muy linda y fresca, esta plata es extremadamente rica en vitaminas A y C, calcio y hierro. Sus hojas, se pueden consumir crudas en ensaladas, salteadas, en sopas o guisos, y su textura mucilaginosa es ideal para platos con consistencia.

Gracias a su hábito trepador, esta planta es perfecta para balcones, terrazas o patios con poco espacio horizontal. Solo necesita una estructura para crecer hacia arriba y desarrollarse plenamente.