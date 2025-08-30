Primavera en tu jardín: 3 plantas resistentes que florecen durante todo septiembre

Con la llegada de la primavera, es momento de darle vida al jardín con especies que resisten el clima y se mantienen coloridas durante meses.

Las 3 plantas que florecen todo septiembre. Foto: Freepik.

La primavera asoma y con ella surge la oportunidad de darle un aire renovado a tu jardín. Pero no todas las plantas resisten el cambio de estación: solo algunas logran florecer con fuerza, llenar de color los espacios y mantenerse saludables sin demasiados cuidados.

Para quienes buscan disfrutar de un jardín vibrante durante toda la temporada, hay especies que se destacan por su resistencia y belleza. Con solo elegir las correctas, se puede transformar balcones, macetas y rincones verdes en lugares llenos de vida y encanto durante meses. ¿Cuáles son?

Las plantas más bellas para la primavera

1- Caléndula

La caléndula es una flor muy adaptable que soporta tanto sol directo como media sombra. Su color naranja brillante aporta un toque llamativo al jardín y, además, atrae insectos beneficiosos mientras mantiene alejadas algunas plagas de manera natural. Su floración puede prolongarse hasta el verano, lo que la convierte en una aliada perfecta para mantener el espacio lleno de vida sin complicaciones.

La caléndula es una flor ideal para la primavera. Foto: Unsplash.

2- Alegría del hogar

También conocida como Impatiens, la alegría del hogar es perfecta para quienes quieren sumar color sin esfuerzo. Se adapta a macetas y jardines, prefiere media sombra y resiste los cambios de temperatura típicos de la primavera. Con su amplia gama de colores —rojo, fucsia, blanco, violeta— garantiza un toque vibrante en cualquier rincón.

3- Petunia

La petunia florece abundantemente y soporta bien la exposición al sol. Requiere suelos bien drenados y riegos regulares, evitando el exceso de agua. Su resistencia y variedad de colores la hacen ideal para balcones y jardines que buscan mantenerse llenos de color durante toda la temporada.

La petunia florece abundantemente y soporta bien la exposición al sol. Foto: Unsplash.

Consejos para mantenerlas saludables

Para que estas plantas den lo mejor, conviene prestar atención a aspectos básicos como la luz, el riego y la fertilización. Cada especie tiene sus particularidades: algunas prefieren más sombra, otras necesitan sol pleno; algunas requieren riegos frecuentes, mientras que otras toleran cierta sequía. Consultar con un especialista o seguir recomendaciones de jardinería puede marcar la diferencia para disfrutar de un jardín lleno de vida durante toda la primavera y el verano.

Con estas tres opciones, cualquier jardín puede transformarse en un espacio colorido y resistente, donde disfrutar de flores saludables durante toda la temporada será mucho más sencillo.