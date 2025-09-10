La ballena más rara del mundo: la creían extinta, pero marcó un hito en la biología

El hallazgo ocurrió en las costas de Nueva Zelanda. Hasta la fecha, no se habían registrado ejemplares vivos de esta especie.

Encuentran una especie rara de ballena en Nueva Zelanda Foto: cortesía de Michael Hayward/Departamento de Conservación de Nueva Zelanda.

Encontraron una especie de ballenas que se creía extinta en Nueva Zelanda, marcando un hito en la historia de la biología. El cadáver del ejemplar medía más de 5 metros de largo y fue investigado por los científicos, que no habían registrado desde el año 2017 ningún ejemplar vivo.

La aparición de este cetáceo es inusual, ya que, basándose en su color y la forma particular de su cráneo, su pico y sus dientes, los científicos pudieron determinar que se trata de una ballena dientes de pala, un animal conocido científicamente como Mesoplodon densirostris. Su particularidad, sin embargo, es que esta ballena pertenece al grupo de los mamíferos marinos con dientes.

Esta especie forma parte de la familia Ziphiidae y es reconocida por su naturaleza elusiva y su preferencia por las profundidades del océano, es decir que no suele verse fácilmente jugando y nadando en la superficie, tal y como lo hacen las otras ballenas para alimentar a sus crías, aparearse y comunicarse entre ellas. Generalmente se desplaza sola o en pequeños grupos, lo que ha dificultado su estudio.

El hallazgo de esta ballena es un antes y un después en la ciencia

El descubrimiento representa una oportunidad única para la ciencia. Por primera vez, los investigadores podrán realizar estudios detallados sobre un ejemplar completo de esta especie y sus análisis genéticos pueden informar mucho sobre su hábitat, comportamiento y relaciones evolutivas con otros cetáceos.

Además, gracias al hallazgo de este cetáceo, se pudo entender que se alimentaba de otros peces y calamares. Sin embargo, los científicos insistieron que algunos resultados podrían tardar meses en completarse.

Actualmente, la ballena de dientes de pala está clasificada como “Datos insuficientes” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta categoría indica que no hay información suficiente para determinar con certeza si la especie está en riesgo.