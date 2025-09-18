Vacunación y castración gratuita en CABA para perros y gatos: cuándo y cómo acceder

Se realizan en los móviles y centros fijos de atención veterinaria del Gobierno porteño. El cronograma completo.

Castración para gatos y perros. Foto: Unsplash.

El Gobierno porteño continúa ofreciendo de manera gratuita los servicios de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos, reafirmando su compromiso con el bienestar animal, la salud pública y la convivencia vecinal.

De esta forma, los dueños no tienen que enfrentar el costo de la vacuna antirrábica ni de la castración, que suelen generar gastos elevados.

Dónde vacunar gratis a mi mascota en CABA

Los operativos se realizan según el cronograma semanal, a través de ocho móviles veterinarios que recorren las Comunas de la Ciudad y los dos centros fijos de atención veterinaria y castración que funcionan en:

Parque Indoamericano en Villa Soldati: Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas

Costanera Sur: Av. Dr. T. Achaval Rodriguez 1550, frente a la fuente de Lola Mora.

Castración y vacuna antirrábica para perros y gatos.

Requisitos para castrar a tu perro/gato

Para que la cirugía se lleve a cabo de forma exitosa, el animal debe estar en buen estado de salud y tener más de 6 meses de edad. El día del turno, los veterinarios realizan un examen clínico previo y, si se encuentra apto, se realiza la castración.

Es fundamental informar a los veterinarios si el animal recibe alguna medicación o padece una enfermedad. También se pueden presentar estudios anteriores para que el veterinario los evalúe en la revisión.

Indicaciones importantes para el día del turno:

El animal debe presentarse en ayunas: 12 horas sin alimento y 8 horas sin líquidos.

Debe asistir con collar o pretal, chapita identificatoria, correa y bozal en caso de ser un perro. En caso de ser un gato , dentro de una transportadora.

La persona que lo acompañe debe ser mayor de 18 años, permanecer en el lugar hasta que finalice el procedimiento y llevar una manta para abrigar al animal después de la cirugía.

Turnos online para castración en móviles y Centros fijos

Para castrar a tu perro o gato en los móviles o centros fijos, se puede solicitar un turno de manera online. Los viernes de cada semana a las 10 h se habilitan las agendas de la semana siguiente. Seguí estos pasos para hacerlo:

Registrate con tu cuenta de miBA. Selecciona la opción correspondiente para pedir un turno. Ingresa en la opción “por fecha”. Selecciona el día y seguí las recomendaciones para presentarte con tu perro o gato el día del turno. Una vez confirmada la operación, te llegará un mail con toda la información que necesitas.

Cronograma de centros fijos y móviles para castración y vacunación gratuita en CABA

Unidades móviles:

Unidades móviles de atención veterinaria. Foto: BA.

Centros fijos: