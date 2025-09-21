Flores y muchos colores: las 5 especies ideales para sembrar en octubre y llenar el jardín de aromas esta primavera

Algunas flores son perfectas para sembrar en época primaveral, cuando las temperaturas son más agradables y la mayor presencia del sol ayuda a la germinación y el crecimiento de las plantas.

Girasoles, flor. Foto: Unsplash.

Con la llegada de la primavera, octubre se convierte en el mes ideal para disfrutar de la jardinería. Los días duran más, las temperaturas son más agradables y la mayor presencia del sol ayuda a la germinación y el crecimiento de las plantas.

Sin dudas, octubre es uno de los mejores meses del año para sembrar flores y llenar de color cualquier jardín, balcón o terraza. Según ChatGPT, hay 5 flores ideales para sembrar en primavera.

Las 5 flores recomendadas para sembrar en octubre

1- Girasoles

Los girasoles son un clásico de la primavera y se destacan por su belleza imponente y sus grandes flores amarillas que siguen el recorrido del sol durante el día. Esta especie se siembra directamente en la tierra y necesita de un lugar con mucha exposición solar.

El girasol, la flor elegida para la edición número 62. Foto: Unsplash.

Es importante mantener la tierra húmeda, sobre todo en los primeros días de germinación. El girasol es perfecto para macetas grandes o espacios abiertos, ya que puede alcanzar una gran altura y convertirse en el protagonista del jardín.

2- Caléndulas

Fáciles de cultivar y muy resistentes, las caléndulas son una excelente opción para sembrar en octubre. Además de ofrecer flores alegres en tonos naranjas y amarillos, cumplen una función especial en la huerta: repelen plagas y atraen insectos polinizadores.

Caléndula, flor. Foto: Freepik

Su germinación es rápida y no requieren demasiados cuidados, por lo que son perfectas para principiantes. Las caléndulas crecen bien en canteros, macetas o directamente en la tierra.

3- Cosmos

El cosmos es una planta de aspecto delicado pero muy resistente. Sus flores, en tonos que van desde el blanco hasta el rosa intenso, florecen en abundancia durante toda la primavera y el verano.

Cosmos, flor. Foto: Freepik

Se adapta a distintos tipos de suelos y necesita pleno sol para desarrollarse con fuerza. Al crecer rápidamente y alcanzar una altura considerable, es ideal para darle un aire silvestre y natural al jardín, llenándolo de color y movimiento.

4- Petunias

Las petunias son una de las flores más elegidas por la variedad de colores que ofrecen y la intensidad de su floración. Si bien necesitan de un poco más de paciencia porque se siembran en u espacio temporal y luego se trasplantan, su recompensa es enorme: florecen de manera abundante y durante toda la temporada.

Petunia, flor. Foto: Unsplash.

Son perfectas para macetas colgantes, balcones y bordes de canteros, ya que aportan un toque decorativo vibrante y muy vistoso.

5- Zinnias

Las zinnias se destacan por su rusticidad y facilidad de cuidado. Prosperan a pleno sol, resisten bien el calor y ofrecen flores grandes en una amplia gama de colores, desde los tonos más suaves hasta los más intensos.

Zinnias, flor. Foto: Freepik

Son ideales para quienes buscan un jardín lleno de vida y energía, ya que su floración es prolongada y abundante. Además, al ser tan resistentes, requieren pocos cuidados más allá de un riego regular.