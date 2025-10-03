Los perros grandes suelen vivir menos: las cinco razas con la esperanza de vida más baja, según un estudio

La Universidad de Liverpool realizó una investigación que permitió identificar los compañeros peludos que más rápido abandonan el plano terrenal.

El San Bernardo es el perro con menor esperanza de vida. Foto: Unsplash.

La muerte de un perro es un acontecimiento indeseado para todo el mundo, dado que estas mascotas llegan a formar parte de la familia y su partida representa un momento muy doloroso.

Es por eso que resulta indispensable conocer cuáles son las razas de perro con menor esperanza de vida, ya sea para anticiparse emocionalmente o para evitar elegir una que tenga una vida significativamente corta.

El mastín italiano es de los perros que menos años viven. Foto: Unsplash.

En general, las razas grandes suelen vivir menos tiempo que las pequeñas, debido a su tamaño y a la predisposición a ciertas enfermedades. Por ejemplo, el Chihuahua o el Caniche Toy pueden superar fácilmente los 15 años, mientras que difícilmente haga lo propio un perro gigante.

Las 5 razas de perro que menos años viven

Un estudio de la Universidad de Liverpool investigó en profundidad la esperanza de vida de estos animales para encontrar a las 5 razas de perro con una menor esperanza de vida.