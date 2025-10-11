Rociar las hojas del limonero con leche: para qué sirve y cuándo se debe usar

Este método permite un árbol con follaje más verde y resistente. De todas maneras, es importante saber cómo usar este tip de jardinería para no cometer errores.

Cuidado del jardín. Foto: Freepik

Mantener un limonero radiante en tu jardín puede parecer una tarea complicada, pero existe un truco casero para que crezca sano y fuerte: rociar leche diluida sobre sus hojas.

Para qué sirve rociar leche en las hojas del limonero

La importancia de esta acción está en los nutrientes que la leche aporta a las hojas. El calcio, junto con las proteínas, azúcares y enzimas, ayudan a fortalecer los tejidos y a recuperar las partes debilitadas.

También sirve como un elemento para combatir los hongos, uno de los problemas más comunes en los árboles cítricos. En esa línea, deja las hojas más limpias y brillantes, favoreciendo a la fotosíntesis.

Cómo preparar la mezcla de leche con agua para el limonero

Para aplicar esta mezcla en nuestro árbol, se debe:

Mezclar una parte de leche con tres partes de agua. Colocar la mezcla en un rociador limpio. Aplicarla sobre las hojas, tanto arriba como abajo. Esta acción se debe hacer una vez cada 15 días durante la primavera y el verano, por la mañana o al atardecer para evitar que el sol queme las hojas húmedas.

Si bien se trata de un truco útil, es importante señalar que no reemplaza al fertilizante tradicional, ya que la leche no aporta los niveles necesarios de nitrógeno, fósforo y potasio, que ayudan a que el limonero crezca fuerte.