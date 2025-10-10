Árbol nacional de Brasil y Paraguay: cómo es el lapacho, el ejemplar que tiñe de rosa a la Ciudad de Buenos Aires
La floración de lapachos convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en un auténtico paraíso natural. En este contexto, muchas personas se preguntan: cómo es y de dónde es originario esta especie.
El “lapacho rosado del Noroeste”, cuyo nombre científico es Handroanthus impetiginosus, es originario de Sudamérica. El árbol caducifolio puede alcanzar los 30 metros de altura y los 80 centímetros de diámetro en el fuste.
La copa es semiglobosa y concentra su follaje en la parte más alta de la misma. Las flores son hermafroditas, de color rosado y miden de 4 a 6 centímetros de largo.
En Buenos Aires, los lapachos suelen empezar a florecer antes del rebrote, a finales del invierno - principios de septiembre luego de los fríos más intensos, cubriendo sus ramas de flores.
Este período puede durar varias semanas. Hacia fines de septiembre comienzan a aparecer las hojas y los primeros frutos que perduran promediando el verano.
La Ciudad de Buenos Aires floreada de lapachos
En la última década, y debido a la implementación del Plan Maestro de Arbolado, se estima que se duplicó la población de lapachos rosados.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con aproximadamente 3.000 ejemplares distribuidos en veredas, plazas y parques emblemáticos como Avellaneda, Chacabuco, Lezama y Saavedra.
El lapacho de Ezcurra, situado en Barrio Parque, es el ejemplar más famoso de la Ciudad. Los barrios con mayor presencia de lapachos rosados son Palermo, Puerto Madero, Saavedra y Villa Urquiza.
Las flores de los lapachos crean un impresionante despliegue de color por toda la ciudad. Mucha gente visita los parques y jardines de Buenos Aires durante esta época para disfrutar de la belleza de los lapachos en plena floración.
El lapacho: árbol nacional de Paraguay y Brasil
El lapacho es el árbol nacional de Paraguay, declarado por la Ley Nº 4.631 del 10/05/2012 a propuesta de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y en adhesión al bicentenario de la independencia de la República del Paraguay.
La variedad Handroanthus chrysotrichus, conocida como “lapacho amarillo” lleva este nombre por el color de sus flores y es el árbol nacional de Brasil, donde popularmente se lo conoce como “ipê”, “ipê-amarelo”, “ipê-amarelo-cascudo” o “ipê-amarelo-paulista”.