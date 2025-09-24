Un clavo en un limonero: para qué sirve y cuál es el efecto que produce en el árbol

Se trata de un truco casero que se utiliza hace muchísimos años. Cuál es su función y cómo aplicarlo de forma correcta.

Clavar un clavo en un limonero Foto: Grok

El limonero es uno de los árboles más comunes en el patio de los argentinos, ya que no solamente perfuma el aire, sino que además, regala sus mejores frutos y saboriza las comidas y bebidas una gran parte del año. Sin embargo, es común ver que estos árboles tienen un clavo en su tronco.

Se trata de un tip de los aficionados de la jardinería, ya que parece estimular el crecimiento del tronco y su producción de frutos. Y aunque pueda sonar extraño, la explicación es bastante sencilla: el hierro es una fuente clave de nutrición para la planta.

Limonero, limón. Foto: Freepik

De hecho, dejar un clavo de hierro clavado en el tronco del árbol ayuda a que éste absorba pequeñas cantidades de este material y contribuya a su desarrollo. El hierro es clave para la formación de clorofila, una sustancia que le otorga el color verde a las hojas y permite que la planta haga correctamente su fotosíntesis.

¿Qué ocurre cuando el limonero está carente de hierro?

Hojas amarillas con nervaduras verdes.

Crecimiento lento.

Menor producción de frutos.

Por este motivo, clavar un clavo ayuda a liberar hierro de forma gradual, produciendo mayor salvia en el árbol y, de ese modo, mejorar la salud general del limonero.

Clavo en un limonero Foto: GROK

Cómo aplicar correctamente el truco del clavo en el limonero

Usá un clavo de hierro (no galvanizado ni de otros metales).

Clavalo en el tronco principal, a unos 10 o 15 centímetros del suelo.

No hace falta que atraviese todo el tronco, solo que quede firme.

Dejalo colocado durante varios meses para que el hierro se libere lentamente.

Aunque es una práctica muy común, existen también controversias: hay quienes creen que no es una práctica agronómica recomendada, ya que podría provocar heridas en el árbol y facilitar el ingreso de hongos o bacterias. Por otro lado, lo mejor será siempre consultar con un especialista y aplicar fertilizantes o correcciones de suelo adecuadas para que crezca sano y fuerte.