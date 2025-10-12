Canela en el limonero: cómo fertilizar tu árbol de manera natural y en simples pasos

Se trata de un ingrediente muy común y presente en cualquier cocina que tiene múltiples beneficios para las plantas. Cómo utilizarlo.

Limonero, árbol. Foto: Pexels.

Uno de los problemas más comunes que presenta el limonero, es que cuando crece no da limones o produce muy pocos.

Sin embargo, existe una solución efectiva y sencilla: el uso de la canela, un ingrediente que mayormente se encuentra en la cocina y tiene múltiples beneficios para las plantas.

Canela; alimento. Foto: Freepik.

Por qué la canela ayuda al crecimiento de los limones

La canela es un poderoso antifúngico y antibacteriano natural que ayuda a eliminar microorganismos que atacan las raíces, las hojas o las flores. Al mantener al árbol libre de enfermedades, el limonero puede destinar su energía a florecer y fructificar.

La canela también es un estimulante del crecimiento y favorece el desarrollo de nuevas raíces, fortalece las existentes y mejora la absorción de nutrientes del suelo.

Cómo utilizar la canela en el limonero y que dé más frutos

1. Canela en el riego

Una de las formas más efectivas de usarla es a través del riego alrededor del tronco y cada 15 días:

Disolver una cucharadita de canela en polvo en un litro de agua. Mezclar bien y dejar reposar unos minutos.

2. Canela como fertilizante natural

Durante la época de floración, que generalmente es en primavera, lo ideal es espolvorear canela molida directamente sobre la tierra alrededor del árbol.

Este simple paso mejora la calidad del suelo, estimula la actividad microbiana y fortalece los capullos de flor, aumentando las probabilidades de que se transformen en frutos.

Limonero, árbol. Foto: Pexels.

3. Canela como fungicida casero

Si el limonero tiene hojas manchadas o flores que se caen antes de tiempo, se puede preparar un fungicida natural para prevenir la aparición de hongos y proteger las flores en desarrollo:

Colocar una cucharadita de canela en polvo en medio litro de agua tibia. Dejar reposar 12 horas y colar la mezcla. Pulverizar sobre las hojas y ramas una vez por semana.

Otros cuidados a tener en cuenta para que el árbol esté lleno de limones

Si bien la canela es una gran aliada, no hace magia por sí sola. Para que un limonero produzca limones de forma abundante, hay que tener en cuenta lo siguiente: