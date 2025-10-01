Se terminó el misterio: cuál es el mejor lugar para ubicar la lengua de suegra en casa, según el Feng Shui y la IA

Esta planta, también conocida como Sansevieria o “Espada de San Jorge”, es una de las más recomendadas para colocar en el hogar por su resistencia, su aporte decorativo y las energías positivas.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), también conocida como sansevieria, se convirtió en una de las plantas más populares para interiores gracias a su resistencia y a los beneficios que se le atribuyen tanto en el plano decorativo como en el energético.

Según el Feng Shui, técnica milenaria que busca el equilibrio de la energía de la persona a través de la decoración de espacios, colocarla en la entrada de la casa no solo embellece el ambiente, sino que además actúa como un escudo contra las malas energías.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

De acuerdo con herramientas de inteligencia artificial, esta ubicación es especialmente favorable porque la planta, además de su valor simbólico, ayuda a purificar el aire desde el primer espacio al ingresar al hogar.

Factores clave para su ubicación

Si bien la lengua de suegra es una de las especies más versátiles, hay aspectos que conviene considerar para aprovechar al máximo sus beneficios:

Luz disponible: aunque soporta poca iluminación, crece mejor en espacios con luz indirecta brillante, como cerca de una ventana orientada al este o al sur.

Temperatura y humedad: prefiere ambientes cálidos y secos. Puede colocarse en la sala de estar o en el baño, siempre que haya buena ventilación.

Función decorativa: su porte vertical la convierte en una opción elegante para entradas y esquinas, transmitiendo firmeza y buena energía.

Beneficios prácticos: libera oxígeno durante la noche, por lo que también es adecuada para el dormitorio, donde contribuye a mejorar la calidad del aire.

Cuidados básicos para mantenerla sana

La lengua de suegra es considerada casi indestructible, pero para prolongar su vida y mantenerla en óptimas condiciones se recomienda un riego muy moderado, solo cuando el sustrato esté seco. El exceso de agua puede dañar sus raíces, por lo que lo ideal es espaciar el riego cada dos o tres semanas.

El sustrato debe ser ligero y con buen drenaje, similar al que se utiliza para cactus y suculentas. Una maceta con orificios en la base ayuda a mantener el equilibrio de humedad. Asimismo, se aconseja limpiar las hojas con un paño húmedo periódicamente, lo que permite que respire mejor y conserve su color verde intenso.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

Su resistencia, sumada a las propiedades simbólicas que le atribuyen distintas tradiciones, hacen de la lengua de suegra una planta ideal para acompañar la vida cotidiana. En el Feng Shui es considerada protectora, bloquea energías negativas y brinda armonía al hogar, mientras que desde un punto de vista práctico purifica el aire y mejora la atmósfera de los espacios.

Por estas razones, especialistas en jardinería y consultores de feng shui coinciden en recomendar su presencia en la entrada de la casa, un punto estratégico para recibir cada día con frescura, protección y buena energía.