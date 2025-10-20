Árbol de pistacho: cómo cultivarlo y cuánto tarda en dar frutos

El pistacho está en auge y puede cultivarse en casa si se le da el cuidado necesario. Aunque tarda varios años en producir frutos, este árbol puede transformarse en una joya productiva para el jardín.

Los cuidados a tener con el árbol de pistacho. Foto: Wikipedia.

El pistacho, es una semilla que surge de un árbol que exige cierta paciencia y cuidados para poder hacer que crezca fuerte y sano. En caso de saber cómo tratarlo, puede convertirse en una valiosa joya de cualquier jardín, por lo que vale la pena prestarle atención.

Este árbol generalmente comienza a producir frutos entre los cinco y siete años después de su plantación, aunque este tiempo puede variar dependiendo de factores como el clima, el tipo de suelo y el uso de injertos.

La semilla del pistacho, deliciosa, y que tan de moda se puso en el último tiempo. Foto: Unsplash

En condiciones óptimas, este árbol no solo embellece el entorno, sino que también puede ofrecer cosechas abundantes y de calidad durante décadas.

¿Cómo cuidar el árbol de pistacho?

Para que prospere fuerte, el árbol de pistacho necesita sol pleno, suelos bien drenados y escasa humedad en las raíces.

Es que el agua en exceso es uno de sus principales enemigos, ya que le puede ocasionar pudrición radicular y afectar seriamente su desarrollo.

Durante los primeros años, el riego debe ser moderado pero frecuente. A medida que el árbol crece y toma forma más fuerte, este se puede espaciar, lo que permite que la planta se adapte a condiciones más secas.

Hay que tener en cuenta que la fertilización también cumple un rol clave. Es que se recomienda aplicar un abono balanceado en primavera, justo antes del inicio del ciclo vegetativo. Gracias a ello se logran aportarle nutrientes clave para un buen crecimiento y una fructificación más eficiente.

Por supuesto, la poda es otro de los aspectos importantes en el cuidado del árbol de pistacho. Se debe hacer anualmente, con el objetivo de airear la copa del árbol, permitir una mejor entrada de luz y eliminar las ramas secas o improductivas.

Los secretos para cuidar correctamente un árbol de pistacho. Foto: Instagram @mundopistacho

Además, en sus primeras etapas es fundamental proteger al pistacho de las heladas, ya que las bajas temperaturas pueden dañar seriamente su estructura joven.

Con un manejo adecuado y condiciones climáticas favorables -preferentemente climas cálidos y secos- el árbol de pistacho puede convertirse en una excelente fuente de frutos. Es verdad que requiere varios años para su maduración, pero la espera vale la pena.