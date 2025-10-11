El furor por el pistacho llegó a las infusiones: la nueva bebida saludable con el sabor del momento

Una marca presentó un innovador producto, que mezcla el mundo de las infusiones con la locura por el pistacho.

Taza, café, infusión, bebida. Foto: Pexels

El interés por el pistacho creció exponencialmente en Argentina en los últimos meses. La aparición del chocolate Dubai hizo que distintas empresas lleven el sabor a sus productos, como alfajores, helados y ahora la sorpresa está en las infusiones.

El sabor del pistacho llega a las infusiones

La marca Lheritier sorprendió al presentar su nuevo producto: El Pocillo pistacho. Este lanzamiento abre aún más el universo de este sabor, que gana cada vez más terreno en el país.

El pocillo, sabor pistacho. Foto: Instagram El Pocillo

En este caso, se trata de una bebida de cebada tostada con el sabor especial del pistacho, elaborada para aquellos que quieren disfrutar de esta combinación, sin consumir cafeína.

Según indican desde la empresa, la combinación conseguida muestra el aroma suave de la cebada con el gusto ya icónico del pistacho. Se trata de una gran opción a la hora de sumar una infusión para la jornada.

Entre los detalles del lanzamiento, se conoció que no contiene azúcar agregada, tampoco conservantes y está fortificada con vitaminas A, D, B9 y B12. La gran apuesta está en acercar un producto saludable, con la presencia del sabor del pistacho.

Pistachero, árbol de pistacho. Foto: Instagram @mundopistacho

El Pocillo mantiene su esencia clásica, con su elaboración a base de cebada natural tostada, aunque se animan a innovar con otros gustos. Lheritier destaca que se trata de una fuente natural de energía, sin tener que consumir cafeína.

Más pistacho: llegó el dulce de leche Dubai

La Serenísima se reinventa y presentó su nuevo Dulce de Leche Dubai, se trata de una propuesta que combina la tradición local con un toque exótico que contiene chocolate sabor pistacho.

Nuevo dulce de leche Dubai

“Nuestro clásico argentino, el que se unta, se cucharea y se disfruta, tiene una nueva versión, con chocolate sabor pistacho. Rompemos las fronteras del sabor con el nuevo Dulce de Leche Dubai”, escribió la Serenísima en un posteo de Instagram.

La Serenísima Foto: Oficial

Se vende en un envase verde distintivo que muestra una imagen del chocolate con sabor a pistacho. La marca optó por su tradicional pote de 250 gramos, aunque no se descarta que en el futuro lo ofrezcan en tamaños más grandes, como los clásicos dulces de leche de hasta 400 gramos.

La variante es una colaboración entre la marca de helados Innamorato y La Serenísima, que fusiona el sabor del clásico dulce de leche argentino con pistacho, chocolate amargo y fideos kadaif.