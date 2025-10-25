Ideales para balcones y terrazas: 3 plantas que aguantan el verano porteño

De cara al verano 2026, donde las temperaturas suben por el día y las noches se vuelven más cálidas, tener especies que resistan son ideales para llenar de verde tu hogar.

Plantas en el balcón Foto: Pinterest

Se acerca el verano a la Ciudad de Buenos Aires y comienzan a sentirse las primeras jornadas de calor intenso, con humedad elevada y cambio de temperatura constantes. Frente a este panorama, no es anormal ver que el jardín se vuelve más amarillo y que algunas plantas no logran sobrevivir el abrasador sol porteño. Sin embargo, hay especies que son amantes del calor y se adaptan fácilmente a nuevos espacios.

No se trata de las lengua de suegra o de los helechos, sino de plantas capaces de tolerar la sequía y que requieren muy poco mantenimiento, convirtiéndose en las favoritas para quienes quieren disfrutar de un ambiente natural sin ser expertos en jardinería.

Flores y balcones Foto: Pinterest

Cabe destacar que estos ejemplares son ideales para balcones y terrazas, no solamente por su tamaño y su belleza, sino porque se adaptan a espacios pequeños con poca luz y expuestos a la calle. Lo único que necesitan es una maceta grande para crecer, riego y sobre todo, mucho amor. ¿Cuáles son?

Verano 2026: 3 plantas ideales que resisten el sol porteño

Buganvilla (Santa Rita)

Famosa por su explosión de color, la buganvilla —o Santa Rita— es una trepadora resistente que florece en tonos fucsia, violeta y blanco. Esta planta requiere de poco riego, es resistente al sol pleno y se adapta fácilmente a balcones, terrazas o jardines. Es ideal aportar color y frescura durante los meses más calurosos.

Flores de la planta de Santa Rita

Geranio

Clásico de los patios porteños, el geranio se mantiene florecido durante gran parte del año y no requiere demasiada atención. Esta planta soporta altas temperaturas, florece en rojo, rosa o blanco, y solo necesita riego moderado. Es ideal para quienes buscan flores vivas y coloridas sin dedicar demasiado tiempo a cuidarlas.

Lavanda

Además de su inconfundible aroma, la lavanda es una planta rústica, perfecta para climas secos y calurosos. La lavanda tolera el sol directo, necesita poco riego y tiene propiedades repelentes de insectos. Además, atrae polinizadores como abejas y mariposas.

Lavanda

Estas tres especies son la solución perfecta para quienes quieren tener su balcón o su terraza llena de verde y colores durante el verano sin complicarse la vida. Con fragancias inigualables y tallos resistentes, no solamente durarán toda la temporada, sino que además adornarán el jardín por mucho más tiempo.