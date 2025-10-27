Muertes, inundaciones y preocupación: las fotos más impresionantes del desastre causado por el huracán Melissa en el Caribe

Melissa es el primer huracán categoría 5 que toca tierra en Jamaica en la historia reciente. Los otros países afectados y las imágenes más espectaculares del fenómeno climático que ya causó 4 muertes.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 27 de octubre de 2025, 18:29
Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa. Foto: REUTERS

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h) según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas.

Melissa se encuentra unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes como “un huracán de gran potencia”.

  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
  • Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.
    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa.

    • El fenómeno climático, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.

    Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte a la población de Jamaica que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana martes existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.

    También podría interesarte

    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa

    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa

    ¿Estamos a tiempo de evitar una guerra en Latinoamérica?, por Andrés Repetto

    ¿Estamos a tiempo de evitar una guerra en Latinoamérica?, por Andrés Repetto

    Destrozos en el Caribe por el huracán Melissa. Foto: REUTERS

    La preocupación es total en el Caribe por el huracán Melissa

    La tormenta de lento movimiento causó la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

    Por si no fuera suficiente, Melissa traerá lluvias de entre 38 y 76 centímetros en partes de Jamaica, siendo el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a la pequeña nación caribeña. Los vientos de carácter destructivo, especialmente en las zonas montañosas, comenzarán esta noche y podrían ocasionar daños graves en infraestructuras, cortes de energía y de comunicaciones de larga duración, dejando comunidades aisladas. También se prevén marejadas ciclónicas y olas peligrosas a lo largo de la costa sur hasta el martes.

    El huracán Melissa descargó intensas precipitaciones que dañaron cientos de viviendas. Foto: REUTERS

    En Haití y República Dominicana, donde Melissa dañó más de 750 hogares en todo el país y desplazó a más de 3.760 personas, se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hacia el final del martes y se prolonguen en el miércoles. Allí también se advierte de inundaciones, deslizamientos de tierra y probables aislamientos de comunidades.

    En regiones del este de Cuba, se espera que las lluvias caigan con fuerza y los vientos soplen con gran intensidad durante la tarde-noche del martes.