El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 7 de mayo. Foto: Noticias Las Flores

Un tornado destruyó una vivienda en el Paraje Harosteguy, partido de la localidad bonaerense de Las Flores, y se desplegó un operativo enorme de Bomberos Voluntarios, ambulancias y personal de emergencia para descartar la presencia de personas bajo escombros. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales, los afectados fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital local para atención médica y control de sus politraumatismos, mientras continuaban las tareas de búsqueda entre los restos de la estructura.

Las impactantes imágenes expusieron la magnitud de la destrucción provocada por el fenómeno meteorológico, que además dejó importantes daños materiales en la zona rural. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves 7 de mayo, donde comenzaron las fuertes lluvias, vientos y tormentas tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior de la Provincia.

Tornado Foto: AyacuchoAlDía

Cómo fue el fenómeno meteorológico que destruyó una casa en Las Flores

El Paraje Harosteguy fue el epicentro del desastre, a 12 kilómetros del casco urbano de la ciudad, donde la fuerza del viento tiró una antigua propiedad de material donde vivían una familia de tres adultos y un menor.

Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, explicó: “La parte que se afectó es la zona rural. No tenemos registro de la velocidad del viento, justo el tornado cayó en una zona rural, en una casa en particular”.

Video: Noticias Las Flores.

El llamado de alerta ingresó al cuartel a las 18:25, informando la gravedad de la situación en el paraje. Al llegar, los brigadistas se encontraron con un escenario de desolación.

“La casa de una familia quedó totalmente destruida. Recibimos el llamado con personas atrapadas. Gracias a Dios las cuatro personas (tres adultos y un menor) están bien, fueron atendidas en el hospital de Las Flores”, agregó Pais. Además, el jefe de bomberos describió la casa: “Era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total”.

Tornado Foto: Noticias Las Flores

Pais también destacó la cercanía del tornado con la zona poblada: “En línea recta de lo que es el casco urbano son 12 kilómetros, pasó muy cerca”. Así, este operativo de emergencia constó de la participación de varias dotaciones de bomberos y ambulancias que trabajaron a contrarreloj para asistir a las víctimas. Cabe resaltar que el Servicio Meteorológico Nacional estableció un alerta amarilla por fuertes vientos en la zona, por lo que las autoridades locales recomendaron extremar las precauciones.