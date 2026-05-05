Se adelanta la lluvia en Buenos Aires.

El clima volvió a dar un giro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pronóstico fue ajustado en las últimas horas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias regresan este miércoles 6 de mayo, pero no como se preveía inicialmente: las tormentas, que estaban previstas para la tarde o la noche, se adelantan y comenzarán desde la mañana, alterando la rutina desde el arranque del día.

Este cambio en la dinámica atmosférica llega en un contexto de inestabilidad creciente, con alto contenido de humedad, avance de un sistema frontal activo y un marcado gradiente de presión. El escenario llevó al SMN a emitir una alerta amarilla para todo Buenos Aires, ante la posibilidad de tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Con el clima acelerando sus tiempos habituales, la atención ahora está puesta en cómo seguirá la evolución durante el resto de la semana y cuándo llegará el alivio.

Se adelantan las tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

Por qué ahora el SMN indica lluvias desde la mañana del miércoles

El cambio en el horario de las lluvias se explica por un ajuste fino en los modelos de pronóstico del SMN. En las últimas horas, los análisis detectaron un avance más rápido de un sistema frontal, acompañado por un incremento temprano de la humedad en capas bajas de la atmósfera. Esta combinación acelera la formación de nubosidad y precipitación, lo que adelanta el inicio de las tormentas a la mañana del miércoles, cuando inicialmente se esperaban recién hacia la tarde o la noche.

Para los meteorólogos, este tipo de correcciones no es menor: revela que la atmósfera ya muestra señales de activación desde las primeras horas del día. El amanecer del miércoles encontrará al AMBA bajo un clima inestable, con lluvias que podrían sorprender a quienes arrancan la jornada sin margen para reorganizar traslados y actividades.

Cómo seguirá el clima en los próximos días, según el SMN

Miércoles 6 de mayo: 18 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan tormentas durante el día, con 40% de probabilidades de precipitación para la mañana y 70% a la tarde/noche.

Jueves 7 de mayo: 16 °C de mínima y 20 °C de máxima, con chaparrones durante el inicio del día y vientos fuertes el resto de la jornada.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Se esperan vientos de hasta 59 km/h durante todo el día.

Sábado 9 de mayo: mínima de 8°C y máxima de 15 °C, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Domingo 10 de mayo: 7° C de mínima y 16 °C de máxima con cielo despejado.

Alerta amarilla en Buenos Aires: qué significa y a quiénes afecta

Ante este escenario, el SMN emitió una alerta amarilla para todo Buenos Aires, una señal de advertencia que indica la presencia de fenómenos con capacidad de generar complicaciones, aunque sin alcanzar niveles extremos. En este caso, se contemplan tormentas fuertes, ráfagas de viento y precipitaciones intensas en cortos períodos, que pueden afectar tanto zonas urbanas como suburbanas.

La alerta incluye al AMBA y gran parte del interior bonaerense, por lo que millones de personas quedan bajo el mismo aviso meteorológico. El foco está puesto en la persistencia del mal tiempo y en la posibilidad de fenómenos localmente intensos, que obligan a mantener atención constante a las actualizaciones oficiales.

Alerta amarilla en Buenos Aires. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Por qué baja la temperatura después de las lluvias

El descenso de la temperatura está directamente ligado al recambio de masa de aire que se produce tras el paso del frente lluvioso. Una vez finalizadas las precipitaciones más intensas, la atmósfera comienza a ser dominada por aire más frío y seco, impulsado por vientos del sector sur y sudeste. Este proceso provoca una caída progresiva del termómetro.

Además, la persistencia de nubosidad y la disminución de la radiación solar limitan la recuperación térmica durante el día. El resultado es un ambiente más fresco, húmedo y con sensación térmica baja, reforzando la percepción de un cambio de estación más abrupto de lo habitual.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: