Delicada, resistente y de bajo mantenimiento: como es la flor silvestre que “baila con el viento”

Esta planta es de floración prolongada y se convirtió en una de las favoritas de los paisajistas gracias a que embellece hasta el más pequeño rincón.

Gaura lindheimeri Foto: https://plantmaster.com/

Embellecer la casa con una planta que combina la delicadeza, la resistencia y el encanto de un jardín silvestre es posible gracias a la Gaura (Gaura lindheimeri), también conocida por su poético apodo: “flor que baila con el viento”. Esta flor es la elección favorita de los paisajistas gracias a que, en cada rincón, sabe brillar en todo su esplendor sin ayuda o necesidad de opacar a otras.

Se trata de una planta liviana con una floración prolongada, de apariencia ligera y movimiento constante, que gracias a su viralidad en las redes sociales, en el último tiempo se convirtió en una opción obligada para jardines de bajo mantenimiento, demostrando que la belleza no tiene por qué ser sinónimo de cuidados intensivos.

Gaura lindheimeri Foto: https://plantmaster.com/

Originaria de América del Norte, la gaura es una herbácea perenne que se distingue por su extraordinaria tolerancia al sol pleno y su escasa necesidad de agua. Es una de esas joyas botánicas que prospera en condiciones que otras plantas apenas soportan.

Gaura: la planta silvestre que embellece el hogar con un mantenimiento bajo

Entre los principales atractivos de esta planta, se encuentran sus flores blancas o rosadas, que adornan y perfuman el jardín desde la primavera hasta el verano, e incluso, si están bien cuidadas, puden extenderse hasta el otoño, ofreciendo meses de color y textura. Sin embargo, tiene otras características fascinantes:

Movimiento constante: la gaura produce finos tallos florales que pueden superar el metro de altura. Estos se mecen con la brisa, creando una sensación de ligereza y dinamismo que suaviza la rigidez de cualquier cantero.

Encanto nocturno: en las variedades blancas, sus delicados pétalos resaltan bajo la luz tenue del atardecer, ofreciendo un espectáculo visual que convierte el jardín en un espacio mágico al anochecer.

Gaura lindheimeri Foto: https://plantmaster.com/

A pesar de su bajo requerimiento, esta planta silvestre tiene algunas preferencias que deben ser tenidas en cuenta para maximizar todo su esplendor. Algunos de los consejos infalibles son los siguientes:

Luz y suelo: requiere pleno sol para florecer abundantemente. Necesita suelos sueltos y, crucialmente, bien drenados. El encharcamiento es su único enemigo real, por lo que nunca debe plantarse en áreas donde el agua tienda a acumularse.

Riego: es altamente resistente a períodos cortos de sequía. Un riego moderado, dejando secar la tierra entre aplicaciones, es más que suficiente. Esta característica la hace ideal para jardines sustentables o para quienes no disponen de mucho tiempo para el riego.

Mantenimiento: una poda ligera después de la primera floración ayuda a mantener la planta compacta y fomenta un segundo flush de flores. Si los tallos se vuelven demasiado largos y tienden a caer (algo común en suelos muy ricos), una poda de formación evitará que la mata se desordene.

Las pautas de mantenimiento de la guara son sencillas y, si seguís estos consejos, será una de las plantas más fieles que tendrás en tu jardín, siempre radiante, fresca y sin perder demasiado tiempo regándolas.