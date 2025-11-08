Comportamiento perruno: las razones detrás de la emoción de los perros al ver a sus dueños

De acuerdo con los especialistas, los perros identifican a sus dueños como parte de la familia a través de los sentidos, aunque los reconozcan como miembros de otras especies.

El perro puede ser considerado el mejor amigo del hombre para muchas personas. Estos animales pueden llegar a detectar la presencia de su amo aún cuando están a metros de distancia. Esto deriva en una gran bienvenida, con movimientos de cola y celebración por parte de los caninos.

Este cálido recibimiento tiene una explicación lógica que se relaciona con el cariño que estos animales sienten hacia los humanos. De acuerdo con el neurólogo Gregory Berns, los perros no solo reconocen a sus dueños como miembros de otras especies, sino que, además, su cerebro cuenta con una sección dedicada a almacenar información relacionada con los humanos.

Esta conclusión fue resultado de una investigación que incluyó estudios de resonancia magnética en perros, la cual reveló que al identificar a los humanos que considera parte de la familia, por medio de los sentidos, el cerebro del animal reacciona de felicidad, tal como sucede cuando recibe un premio o recompensa. De acuerdo con científicos, esta reacción de los canes es similar a la que pueden llegar a tener los humanos cuando se rencuentran con un ser querido.

Cuando los perros quedan solos, lo más probable es que extrañen a sus dueños, por lo que pueden aburrirse durante el tiempo que uno pase fuera. Es por ello, que cuando sus amos regresan, ellos se quedan al lado esperando el momento para salir a pasear o jugar.

Atención: que el apego no se transforme en un trastorno

Algunos perros suelen ser tan apegados a sus dueños que son capaces de desarrollar “trastorno por ausencia” cuando sus amos se ausentan. Por esta razón, estas mascotas suelen llorar, orinar donde no deben, ladrar sin parar y hasta volverse destructivos, comportamientos que cambian radicalmente cuando llegan sus tutores, a quienes reciben con una emoción exagerada que no es buena para su bienestar.

Incluso pueden mostrarse excitados por la presencia de sus dueños, la cual muchas veces es producto de los estímulos que le generan mucha satisfacción, ya sea por los mimos que recibe o cuando se juega con ellos, dado que estos momentos le generan mucha agitación de carácter positivo.