¿Un sexto sentido?: por qué los perros ladran a algunas personas y a otras no
El ladrido de los canes sirve para comunicar una amplia gama de emociones y necesidades. ¿Qué refleja esta conducta?
Los perros son seres sumamente expresivos y protectores de su territorio. Suelen moverse mucho y ladrar cuando algún extraño entra a la casa. Sin embargo, ese comportamiento suele pasar con unas pocas personas. Si alguna vez te preguntaste el por qué, esto tiene una explicación.
Ya sea por alegría, malestar o alguna necesidad en particular, esta conducta refleja lo que el animal percibe de su entorno, y eso incluye a las personas. Los perros son grandes seres sensitivos, por lo que saben leer muy bien su alrededor y las intenciones de los humanos, pero la explicación va mucho más allá.
La etología señala que, en muchos casos, el rechazo o aceptación hacia un individuo tiene que ver con sensaciones específicas que el animal detecta y eso es, justamente, lo que genera que ladren más de la cuenta.
Los canes tienen una alta empatía o desagrado por ciertas personas: puede ser por su aspecto físico, su aroma corporal, el modo en el que se desplaza, el tono de su voz e incluso si se relaciona positiva o negativamente con el resto de su “manada”.
En el caso de que el perro perciba una energía negativa, se pondrá en una actitud defensiva y ladrará compulsivamente, especialmente si no ha socializado adecuadamente tanto con humanos como con otros animales.
Frente a lo desconocido, muchos perros tienden a proteger su zona segura mediante ladridos y corridas rápidas. Esta actitud no responde necesariamente a una agresión, sino a un instinto natural de resguardo de su entorno y su familia.
En este sentido, es muy común que los perros se muestren alertas u hostiles frente a un extraño fuera de la casa, o incluso si intentás recibir a un amigo a cenar. La reacción, estará siempre determinada por su interacción con el entorno y con los extraños.
Como calmar la ansiedad de un perro cuando recibe visitas
Cuando un amigo viene de visita, es común que algunos perros se sientan nerviosos, ansiosos o demasiado excitados. Por eso, es necesario tener a mano algunas recomendaciones prácticas para ayudar a tu perro a mantenerse tranquilo.
Prepará a tu perro antes de la visita
Ejercicio previo: Sacá a tu perro a caminar o juega con él antes de que llegue el visitante. Esto lo ayudará a liberar energía acumulada.
Ambiente relajado: Bajá el volumen de la música o la televisión antes de que llegue el invitado para evitar sobreestimulación.
Control del primer encuentro
Mantén la calma: Tu perro percibe tu energía. Si tú estás tranquilo, él también lo estará.
Hacé que el visitante ignore al perro al principio: Evitá el contacto visual, las caricias o hablarle directamente. Esto le da tiempo al perro para adaptarse sin sentirse presionado.
Utilizá comandos básicos
Si tu perro sabe comandos como “sentado”, “quieto” o “a tu lugar”, usalos para guiar su comportamiento. Recompénsalo con premios o caricias por obedecer.
Crea una zona segura
Preparale una cama, una manta o una jaula abierta en una zona tranquila donde el perro pueda retirarse si se siente incómodo.
Puedes dejarle un juguete masticable o un kong con premios para que se entretenga solo.