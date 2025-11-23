¿Un sexto sentido?: por qué los perros ladran a algunas personas y a otras no

El ladrido de los canes sirve para comunicar una amplia gama de emociones y necesidades. ¿Qué refleja esta conducta?

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 23 de noviembre de 2025, 13:03
El motivo por el cual los perros sólo les ladran a ciertas personas
Los perros son seres sumamente expresivos y protectores de su territorio. Suelen moverse mucho y ladrar cuando algún extraño entra a la casa. Sin embargo, ese comportamiento suele pasar con unas pocas personas. Si alguna vez te preguntaste el por qué, esto tiene una explicación.

Ya sea por alegría, malestar o alguna necesidad en particular, esta conducta refleja lo que el animal percibe de su entorno, y eso incluye a las personas. Los perros son grandes seres sensitivos, por lo que saben leer muy bien su alrededor y las intenciones de los humanos, pero la explicación va mucho más allá.

La etología señala que, en muchos casos, el rechazo o aceptación hacia un individuo tiene que ver con sensaciones específicas que el animal detecta y eso es, justamente, lo que genera que ladren más de la cuenta.

Los canes tienen una alta empatía o desagrado por ciertas personas: puede ser por su aspecto físico, su aroma corporal, el modo en el que se desplaza, el tono de su voz e incluso si se relaciona positiva o negativamente con el resto de su “manada”.

En el caso de que el perro perciba una energía negativa, se pondrá en una actitud defensiva y ladrará compulsivamente, especialmente si no ha socializado adecuadamente tanto con humanos como con otros animales.

Frente a lo desconocido, muchos perros tienden a proteger su zona segura mediante ladridos y corridas rápidas. Esta actitud no responde necesariamente a una agresión, sino a un instinto natural de resguardo de su entorno y su familia.

La mirada fija de los perros, un comportamiento distintivo. Foto: Grok.
En este sentido, es muy común que los perros se muestren alertas u hostiles frente a un extraño fuera de la casa, o incluso si intentás recibir a un amigo a cenar. La reacción, estará siempre determinada por su interacción con el entorno y con los extraños.

Como calmar la ansiedad de un perro cuando recibe visitas

Cuando un amigo viene de visita, es común que algunos perros se sientan nerviosos, ansiosos o demasiado excitados. Por eso, es necesario tener a mano algunas recomendaciones prácticas para ayudar a tu perro a mantenerse tranquilo.

Prepará a tu perro antes de la visita

Ejercicio previo: Sacá a tu perro a caminar o juega con él antes de que llegue el visitante. Esto lo ayudará a liberar energía acumulada.

Ambiente relajado: Bajá el volumen de la música o la televisión antes de que llegue el invitado para evitar sobreestimulación.

Control del primer encuentro

Mantén la calma: Tu perro percibe tu energía. Si tú estás tranquilo, él también lo estará.

Hacé que el visitante ignore al perro al principio: Evitá el contacto visual, las caricias o hablarle directamente. Esto le da tiempo al perro para adaptarse sin sentirse presionado.

Perros, sueño, mascotas. Foto Unsplash
Utilizá comandos básicos

Si tu perro sabe comandos como “sentado”, “quieto” o “a tu lugar”, usalos para guiar su comportamiento. Recompénsalo con premios o caricias por obedecer.

Crea una zona segura

Preparale una cama, una manta o una jaula abierta en una zona tranquila donde el perro pueda retirarse si se siente incómodo.

Puedes dejarle un juguete masticable o un kong con premios para que se entretenga solo.