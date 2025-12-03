Comportamiento felino: ¿qué significa que un gato se estire sobre su dueño ?

Aunque este gesto pueda parecer una simple manifestación de comodidad gatuna, en realidad encierra un gran significado dentro de la comunicación felina.

Comportamiento felino: ¿qué significa que un gato se estire sobre su dueño ? Foto: Freepik

Los gatos, conocidos por su naturaleza enigmática y a veces distante, tienen una serie de comportamientos que pueden parecer desconcertantes a simple vista, pero que en realidad revelan mucho sobre su estado emocional y la relación con las personas que los rodean.

Uno de estos comportamientos es el hecho de estirarse sobre una persona, sobre todo de sus dueños con quienes comparten su espacio. Es por ello que veterinarios buscaron responder al siguiente interrogante: ¿Qué significa realmente cuando un gato se estira sobre su dueño o sobre alguien de su entorno cercano?

¿Qué significa realmente cuando un gato se estira sobre su dueño o sobre alguien de su entorno cercano? Foto: Pexels.

Cuando un gato se estira sobre su dueño, este acto va más allá de una simple búsqueda de comodidad. En el mundo felino, el estiramiento sobre una persona es una demostración de confianza y afecto. Los gatos son criaturas territoriales y reservadas, por lo que permitir este tipo de contacto físico cercano es una señal de que se sienten seguros y protegidos con esa persona.

Esta actitud se puede rastrear hasta los primeros días de vida de un gato, cuando los gatitos amasan el vientre de su madre para estimular la producción de leche. Al estirarse sobre una persona, el gato lo asocia con esa figura protectora y segura, lo que indica un vínculo profundo y especial.

Además de ser una demostración de cariño, estirarse sobre una persona también tiene un propósito territorial. Los gatos poseen glándulas sudoríparas en las almohadillas de sus patas que liberan feromonas cuando se estiran. Estas feromonas son una especie de “firma” que los gatos utilizan para marcar su territorio.

Al estirarse sobre sus dueños, el gato está reafirmando su pertenencia definitiva a su entorno y asegurándose de que otros gatos sepan que esa persona es parte de su “manada”.

Gato, mascota. Foto: Freepik AI.

Un gesto tierno para una actitud posesiva: así comunican sus emociones los gatos

No menos importante es el hecho de que este comportamiento también puede ser una manera de pedir atención. Si un gato se estira y además ronronea, es muy probable que esté buscando caricias o algún tipo de interacción. Los gatos son animales que, aunque son independientes, disfrutan de la atención de sus dueños.

Un aspecto interesante de este comportamiento es la mirada que puede acompañar al estiramiento. Si un gato mira fijamente a su dueño mientras se estira, está reforzando el vínculo de confianza entre ambos. Esta “mirada lenta” es una forma de comunicación que indica que el gato se siente seguro y conectado con esa persona.

Además, estirarse es una manera de relajar sus músculos y prepararse para la actividad, especialmente después de haber estado durmiendo durante un rato largo. En definitiva, cuando un gato se estira sobre una persona, está comunicando una mezcla de afecto, territorialidad y búsqueda de atención, todo envuelto en un gesto que tiene un significado en la comunicación felina.