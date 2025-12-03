Gran innovación para personas sin hogar: de qué se trata la nueva mochila solar que combina innovación y sostenibilidad

Este proyecto, impulsado por HomeMore Project en California, fue diseñado específicamente para que las personas en situación de calle puedan acceder a recursos esenciales.

Mochila solar "Makeshift Traveler". Foto: Makeshift.

La organización HomeMore Project, con sede en California, dedicó 18 meses a crear una solución innovadora: la mochila solar MakeShift, pensada especialmente para personas que viven en situación de calle.

Su objetivo es brindar energía portátil y recursos esenciales que les permitan comunicarse, pedir ayuda, acceder a información y resguardar sus pertenencias.

Energía solar para la inclusión

Desde su página oficial, HomeMore explica que las mochilas funcionan con energía solar, permitiendo cargar celulares y otros dispositivos sin necesidad de enchufes.

Características principales:

Panel solar superior que alimenta una batería interna de 10.000 mAh .

. Tiempo de carga completo: entre 4 y 6 horas de sol directo .

. Posibilidad de enchufar la batería a la corriente cuando haya acceso.

Puerto USB protegido por tapa para evitar daños.

Capacidad de cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo.

La mochila MakeShift está fabricada con botellas de plástico recicladas, lo que refuerza su compromiso ambiental. Su exterior es impermeable, garantizando durabilidad y protección frente a condiciones adversas.

Accesorios pensados para la vida en la calle

Además del sistema de carga, la mochila incluye una serie de accesorios útiles que responden a necesidades básicas:

Almohada inflable.

Cremallera con candado.

Botella de agua.

Saco de dormir.

Poncho impermeable.

Linterna.

Kit de higiene.

Otros objetos esenciales, que pueden guardarse dentro o sujetarse por fuera de la mochila.

Este diseño integral convierte a MakeShift en un compañero de ruta multifuncional, pensado para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan la falta de vivienda.

Impacto social y expansión del proyecto

Desde su lanzamiento en 2022, el proyecto ya ha entregado alrededor de 1.200 mochilas en varias ciudades de California. Actualmente, HomeMore trabaja en acuerdos con diferentes ONG para ampliar la distribución y llegar a más comunidades necesitadas.

Su creador, Zac Clark, adelantó que ya están desarrollando una nueva versión de la mochila, prevista para lanzarse este mismo año, con mejoras en diseño y funcionalidad.

Innovación con propósito

MakeShift no es solo un producto: es una herramienta de inclusión social. Al ofrecer energía portátil y recursos básicos, la mochila ayuda a que las personas sin hogar puedan mantenerse conectadas, acceder a información vital y contar con elementos que refuercen su seguridad y bienestar.

Además, el uso de materiales reciclados y la apuesta por la energía solar convierten al proyecto en un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede alinearse con la sostenibilidad y la justicia social.

El proyecto HomeMore demuestra que la tecnología puede ser un puente hacia la dignidad y la resiliencia. Con la mochila MakeShift, las personas en situación de calle no solo reciben un objeto práctico, sino también una oportunidad para reconectar con la sociedad y enfrentar el día a día con más recursos y seguridad.