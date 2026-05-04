Paneles solares en el mar de China. Foto: Imagen ilustrativa Gemini IA.

China apuesta fuerte a la transición energética global y pone en marcha una planta solar flotante, la mayor del planeta con esas características.

Al proyecto se lo conoce como HG14 y no solo rompe récords por su tamaño, sino también por su capacidad de generación y su innovador diseño en mar abierto.

La mayor planta solar flotante del mundo la tiene China en el mar Amarillo

La instalación HG14 está desarrollada por Guohua Investment frente a la costa de Dongying, en la provincia de Shandong, sobre el mar Amarillo. Entró en funcionamiento a finales de 2025 y ya se convirtió en el primer proyecto fotovoltaico marino del mundo en alcanzar el gigavatio de potencia.

Sus dimensiones son enormes, dado que ocupa unas 1.223 hectáreas de aguas poco profundas, donde se distribuyen 2,3 millones de paneles solares bifaciales de alta potencia, que son capaces de captar energía tanto de la radiación directa como de la reflejada por el agua.

Con una capacidad instalada de un gigavatio, genera alrededor de 1,78 teravatios hora al año, suficiente para abastecer a unos 2,6 millones de hogares. Además, permite cubrir cerca del 60% de la demanda eléctrica del distrito de Kenli y evitar la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono anuales.

Cómo se construyó esta innovadora planta solar flotante en China

Su complejidad técnica remite a uno de sus aspectos más destacados. La estructura está compuesta por 2.934 plataformas de acero, cada una de 60 por 35 metros, ancladas al lecho marino mediante miles de pilotes diseñados para resistir condiciones exigentes como mareas, corrientes y oleaje.

La innovación de China en cuanto a la energía solar. Foto: Unsplash.

Al mismo tiempo, cada plataforma soporta múltiples filas de paneles solares y su diseño está pensado para garantizar estabilidad y durabilidad en un entorno mucho más complejo y desafiante que algún lago o embalse.

También, su sistema incluye almacenamiento energético con capacidad de 100 megavatios y 200 megavatios hora, lo que permite regular la producción y mejorar la integración a la red eléctrica.

Uno de los factores clave del rendimiento es la temperatura. El agua del mar mantiene los paneles entre cinco y 15 grados más fríos que en instalaciones terrestres, lo que incrementa su eficiencia entre un 5% y un 15%.

China lidera la transición energética global: el impacto de esta obra en las energías renovables

La planta HG14 es una muestra más del liderazgo de China en energías renovables. Para tener en cuenta, y solo en 2025, el país instaló 315 gigavatios de nueva capacidad solar, consolidándose como la primera nación en superar el teravatio de capacidad acumulada.

Esto no solo es una apuesta por reducir emisiones, sino también una estrategia industrial a gran escala. Y es que China está diversificando sus fuentes de generación solar mediante el uso de embalses, minas inundadas y ahora plataformas marinas, ampliando significativamente el potencial de desarrollo.

La energía solar flotante, que antes era considerada una solución de nicho, se consolida como una alternativa clave en el futuro energético global. Y aunque HG14 es hoy el mayor proyecto de su tipo, el ritmo de expansión chino sugiere que nuevos récords podrían superarlo en poco tiempo.