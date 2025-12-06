El calor puede ser peligroso: cuidados y recomendaciones claves para los perros viejitos durante el verano

Al igual que los humanos, los perros pueden llegar a verse afectados por las altas temperaturas y poner en riesgo su salud. Cuál es la información más importante para cuidarlos durante los días de calor intenso.

Perro viejito Foto: Freepik

Con la llegada de los primeros días de calor y el verano asomando a la vuelta de la esquina, es fundamental pensar en el bienestar de nuestras mascotas. Ellos, al igual que nosotros, también sufren las consecuencias del cambio brusco de temperatura y, según los veterinarios, comienzan a sentir el impacto térmico a partir de los 26°C, y la exposición prolongada al calor puede derivar en problemas de salud serios.

De hecho, los expertos en cuidado animal aseguran que la temperatura corporal de un perro oscila entre los 38° y 39°C y que esa cifra puede aumentar rápidamente en los días de verano. Cuando la temperatura interna supera los 42°C, el riesgo de sufrir un golpe de calor se vuelve crítico. En este mismo sentido, remarcan la importancia de observar a los perros viejitos, ya que son los más vulnerables junto con los cachorros recién nacidos.

Cómo cuidar a los perros viejitos del calor Foto: Freepik.

Las olas de calor pueden ser especialmente peligrosas para los perros mayores. Con el paso de los años, su capacidad para regular la temperatura disminuye, y enfermedades frecuentes en la vejez (tales como problemas cardíacos, respiratorios o articulares) pueden aumentar el riesgo de golpes de calor. Por eso, es fundamental tomar precauciones adicionales para mantenerlos seguros y confortables.

Golpe de calor en perros viejitos: cómo cuidarlos durante el intenso verano

Hidratación constante

Asegurate de que siempre tengan agua fresca y limpia en varios puntos de la casa. Podés añadir cubitos de hielo o usar bebederos automáticos para mantener el agua fría por más tiempo.

Evitar paseos en las horas de mayor calor

Sacá a tu perro a primera hora de la mañana y al atardecer, cuando la temperatura es más baja y cuando comienza el atardecer, cuando el sol comienza a bajar. El asfalto caliente puede quemar sus almohadillas, sobre todo durante el mediodía, donde hay mayor exposición solar.

Cómo pasear a tu perro de manera segura Foto: Unsplash

Ambientes frescos y ventilados

Procurá que el lugar donde descansan esté bien ventilado. Ventiladores, aire acondicionado moderado o persianas bajas pueden marcar una gran diferencia. También existen mantas o colchones refrigerantes muy útiles para perros mayores.

Cuidado con el ejercicio

Los perros viejitos suelen cansarse más rápido y tienen menor tolerancia al calor, por eso, es importante reducir la intensidad de sus paseos y evitar juegos que los agoten. Dejalos moverse a su ritmo.

Alimentación ligera

En días muy calurosos, algunos perros comen menos. Podés ofrecer porciones más pequeñas y húmedas para facilitar la hidratación, sin hacer cambios bruscos en su dieta.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

Revisar signos de alerta

Llama al veterinario si notas jadeo excesivo o muy rápido, debilidad o desorientación, encías muy rojas o pálidas, vómitos o temperatura corporal elevada. Estos pueden ser síntomas de un golpe de calor, una emergencia que requiere atención inmediata.

Nunca dejarlos dentro del auto

Ni por un minuto. Un coche cerrado puede alcanzar temperaturas peligrosas en segundos.

Cuidar a un perro mayor durante una ola de calor es un acto de amor: pequeños gestos hacen una gran diferencia en su bienestar y seguridad. Con atención y prevención, podrán pasar el verano mucho más tranquilos y cómodos.