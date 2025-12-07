Para anotar: las 5 plantas más efectivas para mejorar la calidad del aire en el hogar, según la NASA

Más allá de su valor decorativo, las plantas pueden transformar por completo la calidad del aire en ambientes cerrados. Un estudio identificó las especies más efectivas para eliminar toxinas y producir oxígeno, incluso durante la noche.

Plantas, jardinería. Foto: Freepik.

Si a la hora de tener plantas en el hogar solo se piensa en la decoración, se pierde un gran universo de ventajas que traen estos seres vivos al convivir con nosotros: y es que tienen una gran virtud para purificar el aire que respiramos a diario.

En este sentido, hay especies de plantas que cumplen esta función mejor que otras. Así lo confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que analizó distintas especies capaces de eliminar toxinas del ambiente y aumentar la producción de oxígeno, incluso en espacios cerrados.

Las plantas que más conviene tener en el hogar. Foto: Freepik

Así, se destacan las cinco plantas más efectivas para purificar el aire del hogar. Lo mejor es que todas ellas son fáciles de cuidar y se adaptan sin problemas a diferentes rincones de la casa.

Las 5 mejores plantas para purificar el aire del hogar, según la NASA

1. Areca

Areca, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

Conocida también como Palma Areca, es una de las favoritas para interiores. Además de su aspecto elegante y tropical, elimina toxinas y humidifica el ambiente. Se adapta fácilmente a distintos espacios y sólo necesita luz indirecta con riego moderado.

2. Sansevieria

Lengua de suegra, planta purificadora del aire. Foto: Unsplash.

Más conocida como lengua de suegra, produce oxígeno de noche. Famosa por su resistencia, la Sansevieria trifasciata es ideal para dormitorios, ya que libera oxígeno durante la noche a diferencia de la mayoría de las plantas. Apenas requiere agua y tolera ambientes con poca luz.

3. Dracaena Marginata

Dracaena Marginata, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

Esta planta elimina formaldehído, xileno y tricloroetileno, químicos comunes en el aire de interiores. Es casi indestructible, dado que sobrevive con poca luz y sin riego frecuente, por lo que es perfecta para principiantes.

4. Tronco de Brasil

Tronco de Brasil, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

Conocido en Argentina como palo de agua, destaca por su capacidad de absorber toxinas y por su bajo mantenimiento. Su aspecto exótico y sus hojas verdes brillantes aportan vida y color a cualquier ambiente.

5. Lirio de la Paz

Lirio de la Paz, planta purificadora del aire. Foto: Pinterest.

Ideal para espacios oscuros, el lirio de la paz (Spathiphyllum) filtra compuestos tóxicos y luce flores blancas que dan un toque elegante a numerosos espacios del hogar. Solo requiere riego regular y algo de sombra para sobrevivir.

Según la NASA, incorporar estas plantas purificadoras no solo mejora la calidad del aire, sino que también reduce el estrés y favorece el bienestar. Son aliadas perfectas para quienes viven en ciudades o departamentos con poca ventilación: una forma simple y natural de respirar mejor y llenar el hogar de vida.