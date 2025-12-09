Comportamiento canino: qué significa que tu perro saque la lengua varias veces al día en verano

Conocé que hay detrás de este comportamiento tan común entre los canes y qué hay que tener en cuenta.

Qué explicación tiene que un perro esté con la lengua afuera durante mucho tiempo varias veces al día. Foto: Freepik

Los perros son para muchas personas la alegría del hogar, una compañía fiel y leal que perdura en el tiempo. Tenerlos es una gran responsabilidad que implica cuidados y atenciones, sobre todo, en verano donde sufren, al igual que las personas, mucho las altas temperaturas.

Ya no solo son “los guardianes de la casa”, sino que son parte de la familia y como tal, demostrarles amor, cariño y respeto es condición esencial para tener uno en el hogar. Justamente, entre una de las razones por la que los perros sacan la lengua es para expresar sus emociones y sentimientos, como cuando mueven la cola, signo de alegría.

Pero, en este caso puntual, que los perros muestren y estén gran parte del día con la lengua afuera, principalmente el hecho está relacionado con la manera en que tienen de regular la temperatura corporal.

Golpe de calor, mascotas, perros. Foto: Freepik.

Por qué los perros regulan la temperatura de su cuerpo sacando la lengua

Los perros no sudan como los humanos y, en su lugar, jadean para disipar el calor. Al sacar la lengua, el aire pasa sobre su saliva, ayudando a enfriar su cuerpo. Este mecanismo es especialmente útil después de ejercicio o en días cálidos, de alta temperatura.

Otros motivos por los cuales sacan la lengua los perros son:

Estrés o excitación.

Cuando un perro está nervioso, emocionado o ansioso, puede jadear más y, por lo tanto, sacan la lengua con mayor frecuencia.

Relajación.

Algunos perros sacan la lengua simplemente porque están relajados o cómodos, especialmente mientras descansan o duermen.

Problemas de salud.

En casos menos comunes, puede deberse a un problema médico, como daño dental, problemas neurológicos o afecciones respiratorias. También puede ser más común en razas con hocicos cortos.

Qué hacer si el perro saca su lengua por un tiempo prolongado

Si se nota que un perro saca la lengua de manera excesiva o inusual, podría ser señal de deshidratación, agotamiento por calor o un problema de salud que debería evaluar un veterinario.

La deshidratación en los perros puede ser peligrosa, pero es fácil de prevenir con algunos cuidados básicos. Cuáles son:

Proporcionar agua fresca y limpia.

Asegurarse de que el perro tenga acceso constante a agua fresca y, cambiarla varias veces al día, especialmente en días calurosos.

Usar recipientes de acero inoxidable o cerámica, ya que son más fáciles de limpiar y no retienen bacterias como los de plástico.

Vigilar su consumo de agua.

Observar cuánta agua bebe el perro diariamente es importante. En promedio, un perro debe beber entre 50 y 60 ml. de agua por kilogramo de peso corporal al día. Si está bebiendo menos de lo habitual, ofrecerle agua en diferentes lugares o recipientes para incentivar el consumo.

Hidratarlo en días climas cálidos o durante el ejercicio.

Evitar las horas de más calor y sacarlo a pasear temprano en la mañana o al anochecer.

Llevar agua durante las caminatas o el ejercicio. Usar botellas y recipientes portátiles.

Incluirle alimentos húmedos si es necesario como los enlatados tienen un alto contenido de agua, lo que puede ayudar a complementar la hidratación del perro.

También se puede añadir un poco de agua al alimento seco para que sea más hidratante.

Crear zonas de sombra y evita el calor extremo.

En el exterior, proporcionar un lugar fresco y con sombra para que descanse.

No dejarlo dentro de un auto, incluso por pocos minutos.

Vigilar los signos de deshidratación.

Más consejos para cuidar al perro