Comportamiento canino: ¿qué significa que un perro ignore el llamado de su dueño?

Un grupo de veterinarios reveló un aspecto clave en la forma que tienen las mascotas de transmitir sus emociones.

Que un perro ignore a su dueño tiene un significado muy importante, según veterinarios. Foto: Pixabay

El simple hecho de compartir mucho tiempo con un perro no le permite a su dueño conocer el motivo detrás de cada comportamiento. Por esa razón, los expertos revelaron qué significa que un can ignore a su dueño cuando este lo llama.

Cuando un perro no responde al llamado de su dueño, las causas suelen estar vinculadas a una combinación de factores ambientales, de aprendizaje y de bienestar. En muchos casos, el entorno juega un rol central: espacios como parques, la presencia de otros perros, olores intensos o ruidos fuertes pueden captar por completo su atención y relegar el llamado a un segundo plano.

También influye el nivel de entrenamiento. Si la orden de “venir” no fue trabajada de manera consistente o si, al responder, el animal no recibe una recompensa clara, el perro puede interpretar que acudir no tiene un beneficio real. A esto se suman las asociaciones negativas: cuando el llamado se utiliza para poner fin a una actividad agradable -como un paseo o un juego-, o para anticipar algo que el perro percibe como desagradable, es probable que empiece a evitar ese estímulo.

La salud y la edad son otros factores a tener en cuenta. Problemas auditivos, limitaciones físicas o deterioro cognitivo pueden impedir que el perro reaccione aunque quiera hacerlo. Finalmente, el estado emocional también influye. Situaciones de estrés, ansiedad o sobreexcitación pueden bloquear su respuesta, no por desobediencia, sino porque se siente abrumado o inseguro.

Cómo hacer para que un perro deje de ignorar las llamadas de su dueño constantemente

Si un perro suele ignorar los llamados de su dueño, existen distintas estrategias que pueden ayudar a mejorar la respuesta. En primer lugar, es recomendable reforzar la orden “vení” en un entorno tranquilo y con pocas distracciones, utilizando golosinas o premios que le permitan asociar el acto de acudir con una experiencia positiva.

También es útil evitar que la llamada quede vinculada únicamente a situaciones negativas, como el final del paseo o el momento del baño. Alternar el llamado con juegos, caricias o recompensas contribuye a que el perro lo perciba como un estímulo favorable.

Es importante, además, prestar atención a su estado físico. Si aparecen signos como cansancio, dificultades para moverse o posibles problemas auditivos, lo ideal es consultar al veterinario antes de atribuir la falta de respuesta a una cuestión de conducta.

Por último, conviene recordar que el silencio no suele ser un acto de desafío. En muchos casos, el perro simplemente está superado por los estímulos del entorno o por sus propias sensaciones. Comprender su contexto y respetar sus tiempos puede fortalecer la comunicación y mejorar la convivencia.