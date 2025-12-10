Castración y vacunación gratuita contra la rabia en CABA para perros y gatos: cómo acceder en diciembre 2025

Se realizan en los móviles y centros fijos de atención veterinaria del Gobierno porteño. El cronograma completo.

Vacunación y castración gratuita en CABA para perros y gatos.

El Gobierno porteño continúa ofreciendo de manera gratuita los servicios de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos, reafirmando su compromiso con el bienestar animal, la salud pública y la convivencia vecinal.

De esta forma, los dueños no tienen que enfrentar el costo de la vacuna antirrábica ni de la castración, que suelen generar gastos elevados.

CABA: dónde vacunar gratis a mi mascota

Para diciembre 2024, los operativos se realizan según el cronograma semanal a través de ocho móviles veterinarios que recorren las Comunas de la Ciudad y los dos centros fijos de atención veterinaria y castración que funcionan en:

Parque Indoamericano en Villa Soldati: Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas

Costanera Sur: Av. Dr. T. Achaval Rodriguez 1550, frente a la fuente de Lola Mora.

Si querés vacunar a tu perro o gato contra la rabia, podés acercarte sin turno previo a cualquiera de los operativos de vacunación antirrábica, en las fechas, horarios y locaciones que figuran en el cronograma.

Requisitos para castrar a tu perro/gato en CABA

Para que la cirugía se lleve a cabo de forma exitosa, el animal debe estar en buen estado de salud y tener más de 6 meses de edad. El día del turno, los veterinarios realizan un examen clínico previo y, si se encuentra apto, se realiza la castración.

Es fundamental informar a los veterinarios si el animal recibe alguna medicación o padece una enfermedad. También se pueden presentar estudios anteriores para que el veterinario los evalúe en la revisión.

Indicaciones importantes para el día del turno:

El animal debe presentarse en ayunas: 12 horas sin alimento y 8 horas sin líquidos.

Debe asistir con collar o pretal, chapita identificatoria, correa y bozal en caso de ser un perro. En caso de ser un gato , dentro de una transportadora.

La persona que lo acompañe debe ser mayor de 18 años, permanecer en el lugar hasta que finalice el procedimiento y llevar una manta para abrigar al animal después de la cirugía.

Turnos online para castración en centros fijos y móviles

Para castrar a tu perro o gato en los móviles o centros fijos, se puede solicitar un turno de manera online. Los viernes de cada semana a las 10 horas se habilitan las agendas de la semana siguiente. Seguí estos pasos para hacerlo:

Registrate con tu cuenta de miBA. Selecciona la opción correspondiente para pedir un turno. Ingresa en la opción “por fecha”. Selecciona el día y seguí las recomendaciones para presentarte con tu perro o gato el día del turno. Una vez confirmada la operación, te llegará un mail con toda la información que necesitas.

Cronograma de centros fijos y móviles en CABA para castración y vacunación gratuita

Unidades móviles:

Miércoles 10 de diciembre: Plaza Emilio Mitre (Recoleta) para castración.

Jueves 11 de diciembre: Plaza Salaberry (Av. Juan B. Alberdi y Pilar, Mataderos) de 9 a 12.30 horas para vacunación antirrábica.

Viernes 12 de diciembre: Plaza Vélez Sarsfield (Av. Avellaneda y Bahía Blanca, Floresta) de 9 a 12.30 horas para vacunación antirrábica.

Sábado 13 de diciembre: Plaza Martín Fierro (La Rioja y Cochabamba, San Cristóbal) de 9 a 12.30 horas para vacunación antirrábica.

Domingo 14 de diciembre: Plaza Boedo (Carlos Calvo y Sánchez de Loria, Boedo) de 9 a 12.30 horas para vacunación antirrábica.

Centros fijos:

