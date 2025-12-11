¿Babosas en el jardín?: el truco sencillo, casero y natural para ahuyentarlas

Las babosas pueden convertirse en una verdadera pesadilla para cualquier amante de la jardinería. Te contamos cómo mantenerlas lejos sin dañar tu jardín.

¿Cómo ahuyentar las babosas del jardín? Foto: Unsplash.

Aquellos que disfrutan de la jardinería pueden estar en un problema muy importante con la proliferación de las babosas, dado que resultan una amenaza sobre todo en los días húmedos y se alimentan de las hojas, los brotes tiernos y las flores.

Sin embargo, existe un método casero, económico y natural que puede mantenerlas alejadas: el pepino.

Las babosas, estos insectos que pueden convertirse en una plaga molesta. Foto: Unsplash.

El pepino, el método efectivo para mantener las babosas alejadas del jardín

El pepino libera sustancias aromáticas que son especialmente desagradables para las babosas. Apenas ellas perciben su olor, prefieren alejarse y buscar otros sitios para ubicarse y alimentarse.

Por lo tanto, colocar pepino fresco en puntos estratégicos del jardín puede funcionar como un excelente repelente contra esta plaga.

La forma de aplicar este truco es cortando algunas rodajas de pepino y distribuirlas en sectores del jardín donde suele haber babosas.

Si se quiere potenciar aún más el efecto, se puede poner esas rodajas sobre una base de aluminio, debido a que la reacción entre el pepino y el metal genera aún más olor que ahuyenta más a los insectos.

El paso a paso para ahuyentar babosas

Cortar un pepino en rodajas finas .

Colocar las rodajas en pequeños platos o directamente sobre la tierra, cerca de las plantas afectadas .

Reemplazarlas cada dos o tres días, especialmente si llueve o si se ve que se secaron.

Colocar pepino en el jardín ahuyenta a las babosas. Foto: Pixabay.

Este sistema representa seguridad para mascotas y niños, porque no tiene ningún componente químico ni tóxico, además de no afectar a las plantas y se puede colocar en cualquier tipo de maceta o en el jardín.

Otras formas de proteger las plantas de las babosas

Además de utilizar pepino, hay otras formas de proteger las plantas y reforzar su acción contra los insectos, como por ejemplo:

La mejor manera de repeler a las babosas del jardín. Foto: Unsplash.