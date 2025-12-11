Hallazgo histórico en Chubut: descubren flores fósiles que ofrecen nuevas pistas sobre la evolución de las plantas

Estas diminutas flores fósiles de 101 millones de años aparecieron en el mismo yacimiento donde fue desenterrado el Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande conocido hasta ahora.

Descubren flores fósiles en Chubut. Foto: Noticias Ambientales

Un equipo de paleontólogos y paleobotánicos realizó un hallazgo histórico en la provincia de Chubut. Se trata de diminutas flores fósiles de 101 millones de años que aparecieron en el mismo yacimiento donde fue desenterrado el Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande conocido hasta ahora.

Este registro constituye uno de los más antiguos del sur de Sudamérica y uno de los mejor datados de Gondwana, aportando información clave sobre la radiación temprana de las angiospermas en el hemisferio sur.

Un descubrimiento inesperado

El estudio fue liderado por especialistas del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) y el CONICET, en colaboración con la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y la Universidad de Cornell. Los resultados fueron publicados en la revista científica Cretaceous Research.

La nueva especie fue bautizada como Patagoflora minima, un nombre que combina “Patagonia” y “flor”, mientras que “minima” alude a su diminuto tamaño. El contraste es evidente: estas pequeñas flores aparecieron en el mismo sitio que el gigantesco Patagotitan mayorum, resaltando la diferencia abismal de dimensiones entre ambos fósiles.

Según relató Giovanni Nunes (MEF-CONICET), el hallazgo fue fortuito: “Fue completamente inesperado. En 2014, durante las excavaciones en la estancia La Flecha para recuperar más de 150 huesos de Patagotitan, comenzaron a aparecer también restos de plantas a pocos metros del sitio principal.”

Detalles del hallazgo

El equipo registró maderas de coníferas e impresiones de hojas, pero el análisis de laboratorio reveló algo más: pequeñas flores de menos de un centímetro de diámetro, bien preservadas, que permiten observar detalles morfológicos típicos de las primeras plantas con flor.

Se trata de uno de los pocos casos en el mundo donde flores y dinosaurios aparecen preservados juntos. Los fósiles se conservaron en un ambiente fluvio-lacustre, cerca de antiguos cuerpos de agua. Aunque las coníferas dominaban el paisaje, las plantas con flor ya estaban diversificándose y probablemente formaban parte de la dieta de algunos herbívoros.

El descubrimiento de Patagoflora minima ofrece nuevas pistas sobre la evolución temprana de las plantas con flor en Gondwana.

Importancia científica

La mayor parte del registro fósil de la radiación temprana de las angiospermas proviene del hemisferio norte. Por eso, encontrar flores tan antiguas en Patagonia es fundamental:

“Nos da una primera mirada sobre cómo eran las primeras plantas con flor en esta parte del Hemisferio Sur y ayuda a completar ese vacío”, señaló Nunes.

Aunque la preservación es buena, aún no se ha podido determinar el aspecto completo de la planta ni su linaje exacto, ya que los restos no estaban conectados a hojas o ramas. Se hipotetiza que las flores más antiguas eran herbáceas, aunque el hallazgo de madera de angiospermas sugiere que algunas podrían haber sido arbustivas o pequeños árboles.

Próximos pasos

El equipo planea ampliar las campañas en la región con el objetivo de encontrar ejemplares mejor preservados que permitan entender esta etapa clave en la historia de la vida, cuando las flores comenzaban a transformar los paisajes del planeta.

El trabajo publicado en Cretaceous Research fue realizado por Giovanni Nunes (CONICET-MEF), Ignacio Escapa (CONICET-MEF), Luis Miguel Sender (Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, España), N. Rubén Cúneo (MEF) y Maria A. Gandolfo (Cornell University, Estados Unidos).

El hallazgo de Patagoflora minima en Chubut no solo amplía el conocimiento sobre la evolución temprana de las plantas con flor, sino que también refuerza la importancia de la Patagonia como escenario de descubrimientos paleontológicos únicos.

La coexistencia fósil de flores diminutas y dinosaurios gigantes ofrece una ventana privilegiada a un mundo de hace más de 100 millones de años.