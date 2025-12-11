Mascotas y chicos: cuál es el mejor gato para criar junto a nuestros hijos, según los expertos

Tener un animal en casa es un excelente incentivo para desarrollar el afecto y la responsabilidad en los más chiquitos. Cuáles son los tips que debemos tener en cuenta.

Cuál es la mejor raza de gato para los niños Foto: freepik

Las mascotas son un excelente canal para que los niños desarrollen la empatía, el amor y el cuidado en todas sus formas. Y tal como ocurre con los perros, que suelen ser cariñosos con los más chiquitos, también hay ciertas razas de gatos que son ideales para los infantes. Según los veterinarios, algunos felinos desarrollan mayor empatía y paciencia, se adaptan a lugares ruidosos e incluso suelen tolerar mucho más el entusiasmo de los niños que otros animales.

Estos felinos suelen tener un temperamento tranquilo, sociable y predispuesto al contacto físico, lo que los convierte en compañeros ideales dentro de una casa de familia. Algunos incluso tienden a “cuidar” a los chicos: los siguen por la casa, duermen cerca de ellos o permanecen atentos a su actividad.

Cuál es la mejor raza de gato para los niños Foto: freepik

Y aunque los gatos suelen tener fama de ser independientes, reservados e incluso distantes, lo cierto es que no todas las razas se comportan igual. Muchos felinos son especialmente afectuosos, buscan la compañía humana y logran “regular” su energía para mantenerse calmos incluso en hogares donde reina el ruido, los juegos y el movimiento constante.

Estas razas combinan paciencia, sociabilidad y sensibilidad, cualidades muy valoradas por los especialistas cuando se trata de elegir un gato para convivir con niños.

De hecho, un estudio realizado en la Universidad de Liverpool (Reino Unido) en el año 2013 demuestra que la relación de los chicos con sus mascotas es crucial para su crecimiento familiar. Más del 80 % de los niños encuestados consideraron su mascota como parte de la familia, y muchos confiaban en ellas como lo harían con un amigo.

Cuál es la mejor raza de gato para los niños Foto: freepik

Recomendaciones de los veterinarios de las mejores razas para criar con niños

Expertos del cuidado felino de Purina indicaron que hay algunas razas que son especialmente adecuadas para convivir con chicos, gracias a su temperamento calmado, afectuoso, paciente y algo autoritario. ¿Cuáles son?

Ragdoll

Los veterinarios y especialistas destacan a los Ragdoll como una de las mejores opciones para familias con niños. Esta raza se caracteriza por su temperamento tranquilo y afectuoso, además de su tolerancia para ser acariciados y manejados por los más pequeños de la casa, razón por la cual se los considera ideales para convivir con chicos.

Gato Ragdolls

Maine Coon

Otra raza muy recomendada por profesionales es el Maine Coon, conocida por su tamaño grande y su naturaleza amigable y sociable. Estas características la convierten en un excelente compañero de juego para los niños, ya que suele ser paciente incluso con los movimientos más bruscos.

American Shorthair

Los veterinarios especializados en cuidado gatuno también mencionan al American Shorthair como un gato que se adapta muy bien a la vida familiar. Su carácter equilibrado y facilidad para llevarse bien con otros animales y con personas lo hacen su elección habitual para hogares con niños y mascotas.

British Shorthair

Esta raza se destaca por su calma y paciencia, lo que la hace adecuada para familias con múltiples actividades y ruido típico de los más pequeños. Los expertos señalan que su temperamento tranquilo contribuye a una convivencia armoniosa.

Gato, mascota. Foto: Freepik AI.

Cabe destacar que es muy importante la supervisión constante cuando se trata de la interacción entre un niño y un gato, especialmente durante los primeros días de convivencia, ya que necesitan conocerse y adaptarse el uno al otro. Además, el respeto hacia los animales es crucial: enseñarles cómo acariciar al gato de forma suave, evitando tirar de la cola o de las orejas, puede ser un gran comienzo para formar una linda amistad.

Por último, pero no menos importante, los veterinarios insisten en fomentar la paciencia y la calma en el juego, ya que será crucial para la salud del felino y la del niño. La regulación emocional no solamente evitará rasguños y golpes, sino que además ayuda a crear un ambiente de armonía y paz donde ambos puedan descansar y confiar en el otro. El amor siempre empieza por casa.