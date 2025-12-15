Preocupación por un nuevo brote de gripe aviar: más de 400 cigüeñas muertas encendieron las alarmas

El municipio de Getafe (en Madrid, España) se convirtió en escenario de un hallazgo alarmante: cientos de cigüeñas aparecieron muertas en el río Manzanares. En apenas cuatro días, bomberos y agentes forestales retiraron más de 400 ejemplares, aunque las cifras varían según las fuentes.

Bomberos : estiman alrededor de 500 aves muertas.

Consejería de Medio Ambiente: confirma 409 ejemplares.

En cualquier caso, la magnitud del suceso ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la población local.

Estado de las aves y primeras investigaciones

Según los equipos de emergencia, las cigüeñas presentaban distintos estados:

Algunas habían muerto recientemente.

Otras estaban en fase de descomposición.

Varias mostraban signos de haber sido mordidas por animales carroñeros.

Los cadáveres fueron retirados y trasladados por una empresa autorizada a una planta de transformación, donde fueron destruidos. Paralelamente, algunos ejemplares se enviaron a laboratorios para realizar autopsias y análisis virológicos.

Más de 400 cigüeñas muertas encendieron las alarmas. Foto: Noticias Ambientales

Confirmación de gripe aviar

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior confirmó que se trata de un brote de gripe aviar. Los análisis realizados por el Ministerio de Agricultura indican que corresponde a una variante de baja patogenicidad, lo que en principio no obliga a notificar el foco.

Sin embargo, el Ejecutivo madrileño decidió aplicar medidas preventivas propias de focos de alta patogenicidad, entre ellas:

Prohibición de criar patos y gansos junto a otras aves de corral.

Restricción de la cría de aves de corral al aire libre.

Limitación de visitas a instalaciones avícolas.

Control del suministro de agua para evitar contaminación.

Las autoridades señalaron que, si nuevos estudios confirman una variante de alta patogenicidad, se declarará oficialmente el foco.

Riesgo de contagio y medidas de protección

Entre los bomberos existe cierta inquietud por la falta de información sobre el riesgo de contagio. La Comunidad de Madrid sostiene que el riesgo es muy bajo, ya que la transmisión al ser humano del virus H5N1 solo se ha observado en casos excepcionales tras contacto estrecho con animales infectados.

La Consejería aclaró que:

La gripe aviar puede transmitirse a humanos a través de la mucosa, con efectos similares a la gripe estacional.

En Europa no se han constatado casos de transmisión por contacto directo.

El consumo de productos derivados de aves no representa riesgo de contagio.

Los bomberos trabajaron con trajes de alta protección, similares a los EPIs sanitarios, aunque nunca se puede descartar totalmente el riesgo.

Respuesta institucional

El Ayuntamiento de Getafe fue el primero en dar la voz de alarma, aunque aún no ha recibido notificación oficial sobre los resultados definitivos de los análisis.

En caso de confirmarse la alta patogenicidad, la Comunidad de Madrid notificará el foco a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) y reforzará las medidas de comunicación y vigilancia en los municipios afectados, así como en los cuerpos de agentes forestales y el Seprona.

El hallazgo de más de 400 cigüeñas muertas en Getafe pone de relieve la vulnerabilidad de las aves silvestres frente a la gripe aviar y la necesidad de aplicar medidas preventivas estrictas. Aunque los análisis iniciales apuntan a una variante de baja peligrosidad, la Comunidad de Madrid ha optado por actuar con cautela, reforzando controles y protocolos para evitar la propagación del virus y proteger tanto a la fauna como a la población.