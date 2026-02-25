Paraguay cierra sus fronteras a aves y derivados avícolas provenientes de Argentina ante casos de gripe aviar. Foto: EFE

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay prohibió este miércoles de forma temporal la importación de aves vivas, huevos y subproductos de origen avícola procedentes de Argentina, después de que se detectara en el país vecino un caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).

La coordinadora del Programa de Enfermedades de Aves del Senacsa, Ady Lizza, dijo a la radio ‘ABC Cardinal’ que como parte de la “alerta máxima” preventiva declarada por esa institución “se prohíbe temporalmente la importación de aves vivas, huevos, productos y subproductos de origen avícola al país desde la República de Argentina”.

Senacsa adoptó la decisión tras el caso descubierto en un establecimiento comercial de la localidad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires. En agosto pasado, Paraguay tomó una medida similar tras detectarse otro brote de gripe aviar en Argentina.

“En Paraguay no tenemos brotes activos hasta el momento, pero esto no significa que estamos libres de riesgos; por eso estamos reforzando la vigilancia sanitaria, las medidas de bioseguridad en granjas avícolas industriales”, resaltó la funcionaria, quien destacó que realizan monitoreos en todo el país.

Lizza recomendó a los dueños de aves de traspatio mantener a los animales en un “espacio protegido” para evitar el contacto con especies silvestres, priorizar la higiene y desinfección periódica de los sitios y notificar “rápidamente” posibles casos.

En un comunicado, Senacsa detalló que la prohibición de importaciones regirá “hasta tanto se declare oficialmente la erradicación del brote” por parte de la autoridad sanitaria de Argentina y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Uruguay declaró emergencia sanitaria por gripe aviar

El Gobierno de Uruguay decretó este martes la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar, después del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres provincias del país.

Así lo confirmó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un comunicado en el que detalló que la medida implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el territorio.

“El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, resolvió declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante el hallazgo de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5 en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones”, subraya el texto emitido por la cartera.

De acuerdo con esto, se dispuso restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. También, que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deban estar alojadas en instalaciones cerradas y techadas.