Uruguay decretó la emergencia sanitaria por gripe aviar, luego del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres departamentos del país.

Así lo confirmó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un comunicado en el que detalló que la medida implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el territorio.

“El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, resolvió declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante el hallazgo de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5 en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones”, subraya el texto emitido por la cartera.

De acuerdo con esto, se dispuso restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

También, que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deben estar alojadas en instalaciones cerradas y techadas.

Asimismo, quedaron suspendidos los remates, las ferias, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional.